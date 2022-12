NASDAQ-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (28.12.2022/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Analyst Michael Lavery von Piper Sandler:Michael Lavery, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) unverändert mit "neutral" ein.Michael Lavery habe die Umsatzschätzungen reduziert, um "die schwächere Cannabisdynamik besser widerzuspiegeln, mit einem konservativeren Ausblick in Kanada und international". Aurora scheine jedoch immer noch auf dem Weg zu sein, am Ende des zweiten Quartals 2023 eine EBITDA-positive Run-Rate zu erzielen, so Lavery in einer Research-Note an die Investoren. Der Analyst sei der Ansicht, dass Auroras Kostensenkungsinitiativen zu einer "signifikanten sequenziellen Margenverbesserung" führen sollten, und gehe davon aus, dass das Unternehmen im dritten Quartal 2023 ein positives bereinigtes EBITDA erreichen werde. "Starke" Bilanz von Aurora verschaffe dem Unternehmen einen Vorteil in einer kapitalbeschränkten Branche, obwohl regulatorische Änderungen erforderlich seien, um in den USA eine substanzielle Umsatzdynamik zu erzielen, so Lavery.Michael Lavery, Analyst bei Piper Sandler, bewertet die Aktie von Aurora Cannabis weiterhin mit "neutral". Das Kursziel sei von 2 auf 1 USD halbiert worden. (Analyse vom 28.12.2022)