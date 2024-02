Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8504, WKN: A4ZZ0W, Ticker-Symbol: 21P, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für medizinischen Cannabis. Die Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens konzentrieren sich auf die Produktion, den Vertrieb und den Verkauf von Cannabisprodukten in Kanada und international. (22.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8504, WKN: A4ZZ0W, Ticker-Symbol: 21P, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gehe derzeit ordentlich rund bei Aurora Cannabis. Das Unternehmen habe zuletzt einen 10:1 Reverse-Split durchgeführt und am Mittwoch seine neue Finanzchefin vorgestellt. Simona King übernehme die Rolle des CIO mit sofortiger Wirkung und bringe viel Erfahrung aus dem Pharma- und Biotech-Sektor mit.King sei fast 20 Jahre lang bei Bristol Myers-Squibb ( ISIN US1101221083 WKN 850501 ) tätig gewesen, wo sie leitende Finanzpositionen innegehabt und die Wachstumsstrategie des Unternehmens mitgestaltet habe. Glen Ibbott, der bisherige CIO, werde seinen Hut nehmen, aber Aurora in den kommenden Monaten noch in einer beratenden Funktion erhalten bleiben, um einen reibungslosen Übergang der Verantwortlichkeiten an King sicherzustellen."Während unser Unternehmen weiterhin wächst, freuen wir uns sehr, Simona King bei Aurora willkommen zu heißen. Simona hat ihre Karriere damit verbracht, Unternehmen zu entwickeln, die Effizienz zu verbessern und eine erstklassige globale Finanzorganisation zu führen. Ihre fundierten betrieblichen und finanziellen Kenntnisse, kombiniert mit ihrer umfangreichen Erfahrung in vielen Unternehmensfunktionen und ihrem starken Engagement für die Entwicklung von Talenten, machen sie einzigartig", habe CEO Miguel Martin gesagt.Mit dem Wechsel des CIOs gehe Aurora den nächsten Schritt in Richtung Neuausrichtung. Dieser sei angesichts der jüngsten Quartalszahlen auch dringend notwendig. Das Unternehmen habe mit einem Verlust von 37 Cent je Aktie die Prognosen der Analysten von zehn Cent Verlust je Aktie zuletzt deutlich verfehlt. Das Papier notiere aktuell auf einem Allzeittief.Anleger halten sich von der Aurora Cannabis-Aktie fern, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: