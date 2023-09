TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (12.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) unter die Lupe.Nach dem Hype vor einigen Jahren sei es zuletzt ruhig geworden um die Cannabis-Aktien. Doch nun hätten sich schlagartig und eindrucksvoll zurückgemeldet. Am Montag hätten die Papiere erneut massiv zulegen können. Bei Aurora Cannabis sei es an der Heimatbörse in Toronto um fast 74% nach oben gegangen. Eine Empfehlung des US-Ministeriums für Gesundheitspflege und Soziale Dienste (HHS) habe den Aktien zuletzt zu neuem Leben verholfen. Wie CNBC berichtet habe, habe das HHS der Drug Enforcement Administration (DEA) in einem Schreiben empfohlen, die Einstufung von Cannabis zu überdenken. Mit diesem Schreiben werde das Gesundheitsministerium für die Herabstufung von Cannabis von "Schedule 1" auf "Schedule 3", was es mit Substanzen wie Ketamin, anabolen Steroiden und Codein-Produkten gleichstellen würde. Bisher sei Cannabis in derselben Kategorie wie Heroin, LSD und Ecstasy eingestuft worden.Es könnte sich mit der endgültigen Entscheidung zwar durchaus noch einige Zeit hinziehen, ein positiver Bescheid würde aber ganz klar ein Comeback der Branche unterstützen. Zudem könnte schon bald eine Einigung über den SAFE Banking Act bevorstehen. Die Zusammenarbeit zwischen der Finanzindustrie und Cannabisunternehmen würde dadurch erheblich erleichtert.Aurora Cannabis habe am Montag zudem davon profitiert, dass das Unternehmen mitgeteilt habe, dass es im Rahmen seiner Bemühungen, im Jahr 2024 einen positiven Cashflow zu erzielen, rund 9 Mio. USD seiner vorrangigen Wandelanleihen zurückgekauft habe. Dadurch habe sich die Summe ausstehender auf weniger als 39 Mio. USD reduziert, so Aurora Cannabis.Die Branche bleibe ein extrem heißes Eisen. Tilray bleibe hier als Branchenprimus weiter interessant. Auch Canopy Growth und Aurora Cannabis könnten langfristig gesehen ein Comeback feiern. Zuletzt seien die Papiere nun allerdings heißt gelaufen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2023)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:0,9986 EUR +17,48% (12.09.2023, 11:36)