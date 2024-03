Die Aktien der Cannabis-Firmen, vor allem der ganz kleinen, hier nicht genannten, bleiben hochriskant, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Abhängigkeit von politischen Entscheidungen mache sie lediglich für besonders risikoreiche Spekulanten interessant. (Analyse vom 22.03.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8504, WKN: A4ZZ0W, Ticker-Symbol: 21P, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die am Freitag durch den Bundesrat erfolgte Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland sorge für haussierende Kurse der kanadischen Cannabis-Firmen. Vereinzelt gebe es Kursgewinne von über 40 Prozent. Doch das Beispiel aus Thailand zeige, dass die Freigabe der berauschenden Pflanzen nachteilige Auswirkungen haben könne. Die Aktien würden hochriskant bleiben.Der Weg für die teilweise Legalisierung von Cannabis in Deutschland sei nach jahrelangen Diskussionen frei. Der Bundesrat habe am Freitag ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz passieren lassen, mit dem zum 1. April Besitz und Anbau der berauschenden Pflanzen für Volljährige mit zahlreichen Vorgaben für den Eigenkonsum erlaubt würden.Trotz vieler Kritikpunkte habe es keine Mehrheit dafür gegeben, das Gesetz in den Vermittlungsausschuss mit dem Parlament zu schicken und so vorerst auszubremsen. Lediglich vier Bundesländer hätten dafür votiert. Um ein Scheitern des Cannabis-Gesetzes noch abzuwenden, habe die Bundesregierung zuletzt noch zugesichert, einige Regelungen nachträglich zu ändern gehabt.Die Zäsur in der Drogenpolitik könne damit am Ostermontag in Kraft treten. Legal sein solle für Erwachsene ab 18 Jahren grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. In der eigenen Wohnung sollten drei lebende Cannabis-Pflanzen erlaubt sein und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. Kiffen im öffentlichen Raum bleibe unter anderem in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite verboten - konkret in 100 Metern Luftlinie um den Eingang.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe den Beschluss zur Teil-Legalisierung von Cannabis als richtungsweisende Entscheidung bezeichnet. "Die Cannabis-Politik der letzten zehn Jahre ist gescheitert", habe der SPD-Politiker am Freitag nach der Bundesratsabstimmung in Berlin gesagt. Lauterbach habe eine Verdoppelung des Konsums bei Kindern und Jugendlichen angeführt, eine Verdopplung der Zahl der Drogentoten. Zudem werde der Schwarzmarkt immer größer. Tilray Brands sei um etwa 13 Prozent nach oben geschnellt. Papiere der kanadischen Cannabis-Firmen Canopy Growth und Aurora Cannabis würden an der NASDAQ zeitweise sogar um über 40 Prozent beziehungsweise 24 Prozent steigen. IM Cannabis würden um gut 30 Prozent haussieren.Andere Länder hätten Cannabis bereits legalisiert. Als weltweit erstes Land habe Uruguay 2013 den Konsum, Verkauf und Anbau von Cannabis legalisiert. Noch früher hätten die Niederlande in den 1970er Jahren Verkauf und Konsum von sogenannten weichen Drogen geduldet - das Land gelte seit Jahrzehnten als Kiffer-Paradies. Aber: Coffeeshops dort dürften zwar Cannabis verkaufen, Anbau und Großhandel seien aber verboten - die Läden müssten sich ihre Ware illegal besorgen.Im Dezember habe ein Experiment mit dem Verkauf von legal angebautem Marihuana begonnen - Coffeeshops in Tilburg und Breda dürften während der Testphase legal gezüchtete Drogen verkaufen. Auch in Teilen der USA blühe das Geschäft, ohne dass es zu drastischen Verfehlungen gekommen sei.In Thailand sei Cannabis 2022 von der Liste illegaler Drogen gestrichen worden. Allerdings habe Thailand kürzlich die Rolle rückwärts eingeleitet. Bis Jahresende solle der "Freizeitkonsum" dort wieder verboten werden. Der Markt in Thailand sei praktisch unreguliert und unkontrolliert. Das führe offenbar in dem beliebten Urlaubsland zu Missbrauch.Ob der Schwarzmarkt für Cannabis, Marihuana und Haschisch durch die teilweise Freigabe in Deutschland erfolgreich ausgetrocknet werden könne und ob die jungen Erwachsenen mit der neuen Drogen-Freiheit verantwortungsvoll umgehen würden, werde die Zukunft zeigen. Ob die Cannabis-Firmen mit ihrem Geschäft nun endlich in schwarzen Zahlen kämen, auch.