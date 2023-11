TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (06.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) unter die Lupe.Nachdem am 11. September die Nachricht über eine mögliche Neubewertung von Cannabis die Kurse von Cannabis-Aktien in die Höhe habe schießen lassen, seien diese in den darauffolgenden Wochen wieder deutlich gefallen, darunter auch die Aktie von Aurora Cannabis. In den vergangenen zwei Wochen habe sich die Aktie allerdings mehrfach über eine wichtige Unterstützung gerettet und auch ein technischer Indikator mache Hoffnung.Am vergangenen Mittwoch habe der MACD-Indikator ein bullishes Crossover und dadurch ein Kaufsignal generiert. Seitdem sei der Kurs bereits um rund vier Prozent gestiegen. Dadurch habe die Aurora Cannabis-Aktie am Freitag den GD20 bei 0,65 Kanadische Dollar überwinden können und ein weiteres Kaufsignal generiert.Nun sei der Weg bis zum Widerstand bei 0,70 Dollar frei. Sollte die Aktie auch diesen Widerstand überwinden, wäre das nächste Hindernis das Hoch vom 11. Oktober bei 0,76 Dollar. Im Anschluss würde der GD50 folgen, welcher bei 0,78 Dollar verlaufe.