NASDAQ-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,99 USD +0,34% (07.03.2024, 15:44)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8504



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A4ZZ0W



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

21P



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NASDAQ-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8504, WKN: A4ZZ0W, Ticker-Symbol: 21P, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für medizinischen Cannabis. Die Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens konzentrieren sich auf die Produktion, den Vertrieb und den Verkauf von Cannabisprodukten in Kanada und international. (07.03.2024/ac/a/n)





Edmonton (www.aktiencheck.de) - Shortseller WorldQuant, LLC schließt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Aurora Cannabis Inc.:Die Leerverkäufer von WorldQuant, LLC ziehen sich aus ihren Short-Aktivitäten in den Aktien von Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8504, WKN: A4ZZ0W, Ticker-Symbol: 21P, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) komplett zurück.Die Finanzprofis von WorldQuant, LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut, USA, haben am 06.03.2024 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aurora Cannabis-Aktien von 0,51% auf 0,00% abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds offensichtlich keine Netto-Leerverkaufspositionen in den Aurora Cannabis-Aktien.Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:2,74 EUR +1,71% (07.03.2024, 15:42)TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:4,02 CAD -0,74% (07.03.2024, 15:43)