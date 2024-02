Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8504, WKN: A4ZZ0W, Ticker-Symbol: 21P, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für medizinischen Cannabis. Die Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens konzentrieren sich auf die Produktion, den Vertrieb und den Verkauf von Cannabisprodukten in Kanada und international. (20.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8504, WKN: A4ZZ0W, Ticker-Symbol: 21P, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits im Dezember habe das kanadische Cannabis-Unternehmen Canopy Growth einen 10:1 Reverse-Split angekündigt, um einem Delisting von der US-Technologiebörse NASDAQ zu entgehen. Am Montag habe der Konkurrent Aurora Cannabis nachgezogen, der Beweggrund dürfte der gleiche sein. Doch reagiere auch die Aktie ähnlich wie die von Canopy Growth?Rund 20 Prozent habe die Canopy Growth-Aktie am Tag nach der Split-Ankündigung verloren. Zur Erinnerung: Canopy Growth habe diese Maßnahme ergriffen, da der Kurs nicht länger als 100 Tage unter einem Dollar notieren dürfe. Andernfalls werde das Papier vom Kurszettel gestrichen. Mittlerweile notiere sie über 40 Prozent unter dem damaligen Kurs.Ein ähnliches Szenario könnte deshalb auch Aurora Cannabis bevorstehen, denn auch hier wolle das Management ein NASDAQ-Delisting verhindern. Zwar sei das Papier am Montag vom kanadischen Handel ausgesetzt und an der NASDAQ aufgrund des Feiertags ohnehin nicht gehandelt worden. Doch am Dienstag sei mit umso mehr Volatilität bei dem Cannabis-Titel zu rechnen.Da ein Reverse-Split vom Markt in der Regel negativ aufgenommen werde, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Aurora-Aktie am Nachmittag ein neues Allzeittief markieren und damit das nächste Verkaufssignal auslösen werde. Aus charttechnischer Sicht drohe ein Absturz bis zur psychologisch wichtigen 3-Dollar-Marke.Wie schon bei Canopy Growth drohe auch Aurora Cannabis ein zweistelliger Absturz aufgrund des Reverse-Splits. Auch wenn dieser Schritt kurzfristig für die Aurora-Aktionäre sehr schmerzhaft sein dürfte, sei er langfristig betrachtet sinnvoll. "Der Aktionär" habe zwar nach wie vor Canopy Growth auf seiner Empfehlungsliste, ein weiterer Einstieg biete sich aber nicht an. Zudem sollte die Position mit einem Stopp bei 3,00 Euro abgesichert werden.Von Aurora Cannabis sollten Anleger vorerst Abstand halten, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link