Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,4502 EUR +1,72% (14.12.2023, 15:52)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,66 CAD +1,54% (14.12.2023, 15:39)



NASDAQ-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,4937 USD +2,85% (14.12.2023, 15:43)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NASDAQ-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (14.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) unter die Lupe.Es sei keine schöne Woche für alle Aktionäre von Canopy Growth. Am Mittwoch habe sich der Börsenwert des Cannabis-Unternehmens zwischenzeitlich um ein Viertel reduziert, nachdem es mitgeteilt habe, einen Reverse-Split von 10:1 vorzunehmen. Doch trotz des massiven Rückschlags gebe es noch einen Hoffnungsschimmer für die Bullen.Canopy Growth sei sowohl an der kanadischen Börse TSX als auch an der amerikanischen Nasdaq gelistet. Allerdings dürfe die Aktie eines Unternehmens nicht als Pennystock gelten, also unter einem Dollar notieren, um für den Verbleib an der Nasdaq qualifiziert zu sein. Maximal 100 Tage am Stück dürfe ein Papier unter der magischen 1-Dollar-Marke notieren.Diese Zeit laufe für Canopy Growth ab, ein Delisting und damit der Abfluss von Investorenkapital würden drohen. Deshalb habe sich das Unternehmen entschlossen zehn "alte" Canopy-Aktien zu einer "neuen" zusammen zu fassen. Dieser Schritt komme in der Regel am Markt nicht gut an, was sich auch beim Cannabis-Titel bestätigt habe. Zwar sei der Kurs noch nicht unter die Tiefs aus dem Oktober und November bei circa 47 Cent gefallen, doch das zuletzt positivere Chartbild habe sich wieder stark eingetrübt.Ein kleines Licht am Ende des Tunnels könnte es dennoch geben, denn der deutsche Bundestag berate seit Mittwoch und voraussichtlich bis Freitag über die Entkriminalisierung von Cannabis in Deutschland. Sollte er sich für diese Maßnahme entscheiden, könnte das sämtlichen Aktien aus dem Sektor einen neuen Impuls verleihen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: