NASDAQ-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,386 USD -6,31% (24.01.2024, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NASDAQ-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (25.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) unter die Lupe.Ebenso wie Canopy Growth habe auch der Konkurrent Aurora Cannabis am Mittwoch neue Produkte vorgestellt. Aurora Cannabis wolle in Zukunft drei neue cannabishaltige Getränke anbieten, zunächst aber ausschließlich für langjährige Patienten. Im Gegensatz zur Aktie von Canopy Growth habe das Papier von Cannabis Aurora negativ auf die Produktvorstellung reagiert. Die Aurora Cannabis-Aktie habe am Mittwoch mehr als 6% verloren und ein neues Allzeittief markiert."Der Markt hat immer Recht", laute ein bekanntest Börsensprichwort. Und der Markt scheine den neuen Produkten von Aurora Cannabis wenig Zukunftspotenzial einzuräumen, wie die Kursreaktion am Mittwoch zeige. Selbst wenn es anders kommen sollte, müsste sich der Erfolg der Getränke zunächst operativ unter Beweis stellen. Die Aktie von Aurora Cannabis sei kein Kauf, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:0,3649 EUR +2,10% (25.01.2024, 13:07)TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:0,52 CAD -5,45% (24.01.2024, 22:00)