TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,75 CAD +7,14% (04.07.2023, 17:28)



NASDAQ-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,5801 USD +8,51% (03.07.2023, 19:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NASDAQ-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (04.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) unter die Lupe.Dem gebeutelten Cannabis-Sektor sei am Montag wieder etwas Leben eingehaucht worden. Mit mehr als 50% Kursplus an einem Tag habe das Cannabis-Unternehmen Canopy Growth für Schlagzeilen gesorgt. Grund seien aber keine weiteren Legalisierungsmaßnahmen, sondern ein Schuldverschreibungs-Deal gewesen. Auch Konkurrent Aurora Cannabis habe von dem kurzfristigen Aufschwung profitiert.Seit dem Höchststand im Oktober 2018 habe die Aktie von Aurora Cannabis 99,6% an Wert verloren. Den gestrigen Handelstag an der Wall Street habe der Titel durch positive Nachrichten seitens des Konkurrenten Canopy Growth mit einem Plus von 8,5% abschließen können. Das habe die Aufmerksamkeit von Zockern und Tradern erregt. Weiter steigende Kurse dürften sich jedoch als nicht nachhaltig erweisen. Operativ sei bei Aurora Cannabis zuletzt wenig passiert und Legalisierungsmaßnahmen kämen nach wie vor nur schleppend voran. Der langfristige Abwärtstrend bleibe weiterhin intakt.Vereinzelt könnten Zocker für sehr kurzfristige Kursanstiege sorgen. Das wäre allerdings auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Anleger sollten die Finger von der Aurora Cannabis-Aktie lassen. Einzelwetten im Cannabis-Sektor seien ohnehin höchst spekulativ, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2023)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:0,5376 EUR -4,00% (04.07.2023, 17:29)