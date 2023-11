Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,4421 EUR +5,49% (10.11.2023, 16:37)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,66 CAD +8,20% (10.11.2023, 16:23)



NASDAQ-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,4769 USD +7,17% (10.11.2023, 16:24)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NASDAQ-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (10.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) unter die Lupe.Neben Canopy Growth habe auch Aurora Cannabis am Donnerstagabend seine Bücher geöffnet. Das Unternehmen habe nach einem deutlichen Verlust im Vorjahr in den vergangenen drei Monaten schwarze Zahlen schreiben und auch den Umsatz deutlich steigern können. Die Aktie habe nachbörslich mit einem zweistelligen Kurssprung reagiert.CEO Miguel Martin habe vom bisher stärksten Geschäftsjahr gesprochen, welches von einem starken Nettoumsatzwachstum im margenstarken Segment für medizinisches Cannabis und einem positiven bereinigten EBITDA gekennzeichnet gewesen sei. "Wir profitieren von der Diversifikation unserer Cannabis- und Nicht-Cannabis-Plattformen in Form von Stabilität in Kanada, Rekordumsatz in Europa und Australien und frühe Erfolge mit unserer jüngsten Akquisition, Bevo Farms", habe er erklärt. Im Geschäftsjahr 2024 wolle man zudem Kosteneinsparungen i.H.v. 40 Mio. Dollar erzielen, um im Kalenderjahr 2024 einen positiven Free Cashflow zu erzielen.Die Zahlen von Aurora Cannabis seien durchweg positiv zu bewerten. Für ein langfristiges Investment sei das Chartbild aber weiterhin zu sehr angeschlagen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: