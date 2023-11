Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Aurora Cannabis.



Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,4499 EUR +1,70% (07.11.2023, 16:31)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,65 CAD +1,56% (07.11.2023, 16:20)



NASDAQ-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,4716 USD -0,08% (07.11.2023, 16:20)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NASDAQ-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (07.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) unter die Lupe.Es sehe übel aus für die Anteilscheine von Aurora Cannabis. Nachdem die Hoffnung auf eine Rekategorisierung von Cannabis den kanadischen Branchentitel noch im September beflügelt habe, sei mittlerweile nichts mehr von der Euphorie zu spüren. Erst vor kurzem habe die Aktie sogar ein neues Allzeittief markiert.Mehr als 150 Prozent sei es vor rund zwei Monaten in der Spitze für die Aktie von Aurora Cannabis nach oben gegangen. Grund dafür sei eine Empfehlung des US-Ministeriums für Gesundheitspflege und Soziale Dienste (HHS) gewesen. Das HHS habe damals der Drug Enforcement Administration (DEA) in einem Schreiben empfohlen, die Einstufung von Cannabis zu überdenken.Konkret habe das Gesundheitsministerium für die Herabstufung von Cannabis von "Schedule 1" auf "Schedule 3" geworben, was es mit Substanzen wie Ketamin, anabolen Steroiden und Codein-Produkten gleichstellen würde. Bisher werde Cannabis in derselben Kategorie wie Heroin, LSD und Ecstasy eingestuft.Insbesondere würde die Neueinstufung von Cannabis bedeuten, dass Abschnitt 280e des Internal Revenue Code (IRC), dem nationalen Bundesgesetz zur Besteuerung von Individuen und Organisationen in den USA, nicht mehr auf Cannabis-Unternehmen anwendbar wäre. Das würde bedeuten, dass diese auch ihre Kosten in der Steuererklärung absetzen dürfen, was bislang nicht der Fall sei.Allerdings scheine die Rekategorisierung in weite Ferne gerückt zu sein beziehungsweise der Markt nicht daran zu glauben. Denn erst vor rund zwei Wochen sei die Aktie von Aurora auf ein neues Jahrestief bei 0,56 Kanadische Dollar gefallen.Die Aktie ist aus fundamentaler Sicht kein Kauf, aber Trader können auf einen Rebound spekulieren, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: