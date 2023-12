Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,4889 EUR +2,17% (05.12.2023, 11:54)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,69 CAD +9,52% (04.12.2023, 22:00)



NASDAQ-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,52 USD +11,04% (04.12.2023, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NASDAQ-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (05.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der Cannabis-Sektor blicke gespannt auf die kommende Woche, denn dann entscheide der Bundestag voraussichtlich über die Legalisierung in Deutschland. Angesichts von Kurssprüngen im zweistelligen Bereich scheinen einige Marktteilnehmer positiv gestimmt zu sein, auch wenn die mögliche Reform wohl erst am 1. April 2024 in Kraft treten dürfte, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Um mehr als 22 Prozent sei die Canopy Growth-Aktie am Montag angesprungen. Nicht ganz so stark habe sich der Branchenkollege Aurora Cannabis gezeigt, der Wert habe es allerdings immer noch auf ein ansehnliches Plus von rund elf Prozent gebracht.Der Markt scheine damit auf eine Legalisierung in Deutschland zu spekulieren. Konkret sehe das neue Gesetz vor, dass jede Erwachsene Person bis zu 25 Gramm Cannabis, egal in welcher Form, besitzen dürfe.Zudem sollten Vereine mit bis zu 500 Mitgliedern Cannabis für den Eigenbedarf anbauen und an ihre Mitglieder abgeben dürfen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hätten. Zudem dürften die Vereine nicht gewinnorientiert sein, was sich positiv auf die Cannabis-Unternehmen auswirken könnte, wenn sie als Lieferant von Samen und Pflanzen oder sogar fertig produziertem Cannabis für die Vereine dienen würden.Die Legalisierung in Deutschland könnte dem Cannabis-Sektor neue Impulse verleihen. Dennoch seien die Aktien von Aurora Cannabis und Canopy Growth nicht weit von ihren Allzeittiefs entfernt, was die fundamentale Lage der Unternehmen gut widerspiegele. Die Papiere bleiben deshalb ausschließlich eine Spielwiese für Zocker, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: