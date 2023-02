Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,9001 EUR +5,88% (10.02.2023, 12:50)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

1,24 CAD -7,46% (09.02.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,92 USD -6,18% (09.02.2023)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NASDAQ-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (10.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des kanadischen Cannabisproduzenten Aurora Cannabis könne am heutigen Freitag kräftig zulegen. Fast neun Prozent gehe es auf der Handelsplattform Tradegate bei dem Papier nach oben. Der Grund für die positives Tagesentwicklung: Das Unternehmen habe am Vorabend ein besser als erwartetes Quartalsergebnis geliefert.Aurora Cannabis habe im abgelaufenen Quartal den Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 61,7 Millionen Kanadische Dollar steigern können. Dies habe deutlich über den Erwartungen des Marktes von 50 Millionen Kanadischen Dollar gelegen.Zudem sei dem Unternehmen ein positives EBITDA von 1,43 Kanadischen Dollar je Aktie gelungen, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 7,11 Kanadischen Dollar pro Anteilschein habe ausgewiesen werden müssen.Zwar sei dies durchaus erfreulich, insgesamt ändere sich aber in der Gesamteinschätzung dadurch nichts. Die Branche sei massiv angeschlagen, Aurora Cannabis kämpfe mit mannigfaltigen Problemen.Nur sehr risikobereite Anleger sollten derzeit auf die Branche setzen. Wer auf die Trendwende und damit auf einen Durchbruch bei den Legalisierungsbemühungen spekulieren möchte, sollte dabei derzeit auf keine Einzelunternehmen setzen, sondern auf einen Korb verschiedener Player wie beim North America Cannabis Select Index des "Aktionär", so Marion Schlegel. Neben Innovative Industrial Properties würden auch Tilray und Canopy Growth zu den Index-Mitgliedern zählen. (Analyse vom 10.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.