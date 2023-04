Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

16,74 EUR -4,99% (21.04.2023, 12:29)



XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

16,74 EUR -2,22% (21.04.2023, 12:13)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com. (21.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Als Zulieferer für Spezialmaschinen und automatisierte Fertigungsanlagen für Komponenten von elektrifizierten Antriebssträngen sowie Batteriesystemen profitiere Aumann vom Trend zur E-Mobilität. Neben den Orderbüchern und dem Umsatzwachstum hätten Investoren aber vor allem die Entwicklung der Marge im Blick. Und auch hier stimme der Trend.Die Produktionslösungen im Segment E-Mobility aus dem Hause Aumann würden den Kunden die effiziente und technologisch fortschrittliche Großserienherstellung eines breiten Spektrums von Einzelkomponenten und Modulen ermöglichen. Die Münsterländer würden alles versorgen, was in der Branche Rang und Namen habe: von BMW, Mercedes, VW über Porsche, Renault, Stellantis, Scania bis hin zu Vitesco, Bosch und Continental. Im zweiten Segment Classic (Umsatzanteil: rund 30 Prozent) fertige Aumann automatisierte Fertigungslinien für die Bereiche Automotive, Verbraucherelektronik, Haushaltsgeräte und weitere Industriezweige.Die starke Aufstellung zeige sich auch in den Zahlen: Auf Basis der gut gefüllten Orderbücher erwarte der Vorstand für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum auf über 250 Mio. Euro (Vorjahr: 215 Mio. Euro) und eine EBITDA-Marge von sechs bis sieben Prozent (Vorjahr: 4,1 Prozent). 2024 dürfte aus Sicht des AKTIONÄR dann bei anhaltendend hohem Interesse der Automobilhersteller und -zulieferer sowie dem richtigen Kapazitätenmanagement bei Erlösen von über 300 Mio. Euro bei der Marge der Sprung über die 10-Prozent-Marke gelingen - und auch unter dem Strich ordentliches Geld verdient werden. Dank der gut gefüllten Firmenkasse seien gezielte Zukäufe dabei eine Option.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aumann-Aktie: