Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com.



Mit der Aussicht auf ein Ende des Zinszyklus und auf wieder fallende Zinsen im kommenden Jahr nehme die Risikobereitschaft der Anleger wieder spürbar zu. Die ersten Nebenwerte seien daher in den vergangenen Wochen bereits angesprungen. Dazu gehöre auch Aumann. Die Aktie des Beelener Zulieferers für Spezialmaschinen und automatisierte Fertigungsanlagen für Komponenten von elektrifizierten Antriebssträngen sowie Batteriesystemen lege zwar gerade nach dem starken Kursanstieg in den letzten Wochen eine Verschnaufpause ein. Sollte Aumann aber im kommenden Jahr weitere operative Fortschritte machen, dürfte die Aktie aus einer langen Seitwärtsrange nach oben ausbrechen. Dann seien auch Kurse oberhalb der 20-Euro-Marke möglich, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV".