Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Aumann-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

15,90 EUR +11,03% (14.11.2023, 11:10)



XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

15,84 EUR +11,71% (14.11.2023, 11:42)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com (14.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Die Aktie von Aumann bleibt eine Wette auf dynamisches Wachstum und eine steigende Profitabilität", habe die "Aktionär"-Einschätzung im Vorfeld der Zahlen für das dritte Quartal gelautet. Die heute vorgelegten Daten würden diese Einschätzung eindrucksvoll belegen. Die Gesellschaft habe nach einem starken Quartal die Umsatzprognosen für das Gesamtjahr angehoben und peile bei der Marge das obere Ende der bisherigen Spanne an.Als Zulieferer für Spezialmaschinen und automatisierte Fertigungsanlagen für Komponenten von elektrifizierten Antriebssträngen sowie Batteriesystemen profitiere Aumann vom ungebrochenen Trend zur E-Mobilität. Nachdem die Münsterländer das erste Halbjahr bereits mit einem zweistelligen Umsatzwachstum bei gleichzeitig gestiegener Profitabilität abgeschlossen hätten, habe sich dieser Trend im dritten Quartal fortgesetzt.Folge: Aumann sei in den ersten neun Monaten 2023 im Umsatz um 32,7 Prozent auf 199,6 Millionen Euro gewachsen. Im Wachstumssegment E-mobility sei der Umsatz sogar um 58,1 Prozent auf 152,1 Millionen Euro gesprungen.Das EBITDA sei um satte 145,3 Prozent auf 13,5 Millionen Euro gestiegen, was einer EBITDA-Marge von 6,8 Prozent entspreche. Bereinigt um Sondereffekte, die im Zusammenhang mit Personalaufwendungen aus dem Aktienoptionsprogramm stünden, habe das adjustierte EBITDA 14,1 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 7,1 Prozent betragen.Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschäftsverlaufs erhöhe Aumann seine ursprüngliche Umsatzprognose von über 250 Millionen Euro auf nunmehr über 280 Millionen Euro und erwarte eine EBITDA-Marge am oberen Ende der bisher prognostizierten 6 bis 7 Prozent (Vorjahr: 4,1 Prozent). Unter dem Strich dürfte der Gewinn je Aktie damit auf mehr als 0,50 Euro steigen.Das Fazit aus der "Aktionär"-Ausgabe 46/2023 habe Bestand: Könne das Aumann-Vertriebsteam weitere Großaufträge an Land ziehen und dabei weiter höhere Preise durchsetzen, sollte bei dem richtigen Kapazitätsmanagement im kommenden Jahr bei Erlösen von über 325 Millionen Euro bei der Marge der Sprung über die 10-Prozent-Marke sicher gelingen. Der Gewinn je Aktie könnte sich dann auf 1,20 Euro mehr als verdoppeln. Mit einem KGV von 13 könne man angesichts der starken Positionierung und den prall gefüllten Orderbüchern auch nach dem heutigen Kurssprung von einer günstigen Bewertung sprechen.Nächstes Kursziel: 17,50 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Aumann-Aktie. (Analyse vom 14.11.2023)