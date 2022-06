Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

13,94 EUR +2,05% (21.06.2022, 08:43)



XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

13,58 EUR +2,41% (20.06.2022, 17:36)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com. (21.06.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Es sei ein offenes Geheimnis: Die Automobilindustrie treibe die Transformation hin zur Elektromobilität mit aller Macht voran. Als Zulieferer für hochautomatisierte Fertigungsanlagen für Komponenten von elektrifizierten Antriebssträngen profitiere Aumann von diesem Trend. "Dank der sehr gut gefüllten Auftragsbücher verfügt Aumann über eine hohe Visibilität hinsichtlich des eingeschlagenen Wachstumskurses bis in das Jahr 2023 hinein", heiße es aus der Aumann-Firmenzentrale in Beelen.Analysten würden den Daumen heben. Hauck & Aufhäuser habe die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Auch bei der Citigroup sehe man noch Potenzial für das Papier und habe die Einschätzung von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 18,50 Euro angehoben.Gelinge es dem Vorstand, die hohe Nachfrage nachhaltig zu monetarisieren, dann sollte die Aumann-Aktie den Vorwärtsgang einlegen und Kurs auf die Ziele der Analysten nehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aumann-Aktie: