Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com. (17.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Die Corona-Krise, gestörte Lieferketten und hochkochende Konjunktursorgen hätten auch der Autobranche zuletzt zugesetzt. Die Auswirkungen seien noch immer zu spüren. Dennoch habe Aumann das erste Halbjahr mit einem zweistelligen Umsatzwachstum bei gleichzeitig gestiegener Profitabilität abgeschlossen. Berenberg sehe das Beelener Unternehmen als Profiteur des Investitionszykluses im Bereich der Elektromobilität. Analystin Steilen habe ihre Einschätzung für die Aumann-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 21 Euro angehoben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2023)