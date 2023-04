Börsenplätze Aumann-Aktie:



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com (24.04.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Materialengpässen und Energiepreissteigerungen zum Trotz habe Aumann im Geschäftsjahr 2022 den Turnaround geschafft: Bei einem Umsatzanstieg um fast 34% auf 215,3 Mio. Euro sei mit knapp 1,0 Mio. Euro (GJ 2021: -6,2 Mio. Euro) der Sprung in die Gewinnzone gelungen. Getrieben von der Fokussierung auf die E-Mobilität habe der Anbieter von Spezialmaschinen und Fertigungslinien für 2023 weiteres Wachstum geplant. Wenngleich die Bäume auch bei Aumann nicht in den Himmel wachsen würden, dürfte die hohe Nachfrage nach E-Mobilität die Aktie ungeachtet der Bewertung antreiben.2023 solle der Umsatz mehr als 250 Mio. Euro erreichen. Das entspreche einem Wachstum von gut 16% bei Erreichung des Minimums. Beim Ergebnis nenne das Management zunächst nur eine Range für die EBITDA-Marge von 6 bis 7% (GJ21: 4,1%). Zusammen mit der geplanten Erlössteigerung sei das jedoch gleichbedeutend mit einem spürbaren Anstieg beim EBITDA. Die Experten würden mit knapp einer Verdopplung auf 16,9 Mio. Euro (GJ 2021: 8,7 Mio. Euro) kalkulieren. Unterm Strich ergebe das in ihren Schätzungen einen Nettogewinn von 6,3 Mio. Euro (0,41 Euro je Aktie). Zudem zahle Aumann für 2022 eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie. 2023 dürfte es einen Aufschlag geben.Die Musik dürfte zukünftig bei der E-Mobilität spielen, wenngleich die Verschiebungen innerhalb der Sparten von Classic hin zu E-Mobility im Jahr 2022 noch nicht sprunghaft erfolgt seien. Der Umsatzanteil von E-Mobility sei in der Finanzperiode auf 66% (2021: knapp 60%) gestiegen, der Anteil am Auftragseingang auf 78,1% (71,5%). Da viele Autobauer ihre Fertigung maßgeblich auf Elektroantriebe umstellen würden, sollte die Nachfrage aus Automotive, aber auch der Raum- und Luftfahrt sowie dem Schienenverkehr, weiter zulegen - und das Segment E-Mobility von Aumann demnach antreiben.Trotz einer hohen Bewertung ist die Aumann-Aktie ein attraktiver Kandidat für einen Einstieg, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 15 vom 22.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link