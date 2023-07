Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Es sei ruhig geworden um Aumann. Nach einem starken Jahresauftakt mit einem Kursanstieg von rund 50 Prozent bis Anfang Mai, habe die Aktie des Zulieferers für Spezialmaschinen im Bereich der E-Mobilität den Rückwärtsgang eingelegt. Nach einer Stabilisierung im Bereich der 14-Euro-Marke könnte der Kurs im Vorfeld der Q2-Zahlen aber wieder Fahrt aufnehmen.Der Jahresauftakt habe Lust auf mehr gemacht. Im ersten Quartal seien die Umsätze bei Aumann um über 24 Prozent auf 55,7 Millionen Euro gestiegen. Das EBITDA habe im Vorjahresvergleich sogar von 1,1 Millionen auf 3,5 Millionen Euro mehr als verdreifacht werden können. Die EBIDTA-Marge habe entsprechend um 3,6 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent zugelegt. Unter dem Strich sei mit einem Gewinn je Aktie von 0,09 Euro der Turnaround gelungen.Für das das laufende Jahr habe der Vorstand ein Umsatzwachstum auf über 250 Millionen Euro (Vorjahr: 215 Millionen Euro) in Aussicht gestellt. Die stärkeren Margen im Auftragsbestand sollten dabei zu einer weiteren Verbesserung der Profitabilität führen und eine EBITDA-Marge von sechs bis sieben Prozent (Vorjahr: 4,1 Prozent) ermöglichen.Hintergrund: Um die Kapazitäten während der Corona-Pandemie besser auszulasten, seien damals auch Aufträge mit geringen Margen angenommen worden. Diese alten Orders würden mehr und mehr abgearbeitet. Damit dürfte sich die Marge von Quartal zu Quartal sichtbar verbessern. Das sollten die Q2-Zahlen am 15. August belegen.Bleibe Aumann auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad und steige die Marge wie erwartet an, stehe einem erneuten Anstieg Richtung 17,50 Euro nicht viel im Weg. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 10.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aumann befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.