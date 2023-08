Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,30 EUR +3,32% (15.08.2023, 10:03)



XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,50 EUR +5,07% (15.08.2023, 09:51)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com. (15.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Aumann bleibe auf Kurs. Der Beelener Hersteller von Automatisierungslösungen für die Elektromobilität habe das erste Halbjahr mit starkem zweistelligen Umsatzwachstum bei gleichzeitig deutlich gestiegener Profitabilität abgeschlossen. Die Orderbücher seien prall gefüllt. Zum 30. Juni sei Aumann mit einer Liquiditätsposition von 102,6 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote von 56,5% solide finanziert und gerüstet für das kommende profitable Wachstum.Die Aumann-Aktie stehe vor einem Comeback. Die Kursgewinne nach dem vielversprechenden Jahresauftakt habe sie im Anschluss wieder komplett abgegeben. Neben den prall gefüllten Orderbüchern und dem dynamischen Umsatzwachstum stehe bei Aumann v.a. die Entwicklung der Marge im Blick. Laufe es hier weiter rund, dürfte die Aktie wieder den Vorwärtsgang einlegen und Kurs auf die Jahreshöchststände nehmen. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aumann befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze Aumann-Aktie: