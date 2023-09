Hilfreich für die freundlichere Stimmung seien einige wenige, schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten gewesen. Da aufgrund der Zinssorgen derzeit "bad news" als "good news" gelten würden, hätten sich die Kapitalmärkte erholt. Selbst die eher "falkische" Rede von US-Notenbankchef Powell, der ein wenig die Zinserhöhungserwartungen geschürt habe, habe da kaum gestört. In der Eurozone sei die Inflation nicht so wie erhofft gesunken, sodass wegen der zudem schwierigen Konjunkturlage hier einmal mehr das Stagflationsgespenst umhergeistere. An den Finanzmärkten sehe man das Thema offensichtlich gelassener.



An negative Nachrichten vom chinesischen Immobilienmarkt habe man sich sowieso gewöhnt. Die chinesische Regierung versuche mit unterschiedlichen Maßnahmen Märkte und Wirtschaft zu unterstützen. Ganz so schlimm, wie es manche Schlagzeilen suggerieren würden, könne die Lage in China ohnehin nicht sein. Schließlich seien beide Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe im August gestiegen. Dies würden zudem nach oben tendierende Metallpreise untermauern, für die China der wichtigste Verbraucher sei.



Die Berichtswoche bringe neue Erkenntnisse über den Zustand der deutschen Wirtschaft. Zumindest bei den Auftragseingängen sei nach zwei kräftigen Anstiegen mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen. Auch die Industrieproduktion dürfte leicht schrumpfen. Vergleichsweise dünn sei der Datenkalender in den USA. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungen stehe dabei mehr im Blickfeld als die Industrieaufträge oder die Außenhandelszahlen. Wichtig könnten die zahlreichen Reden von US-Notenbankern werden, da die Märkte derzeit den Fokus auf die geldpolitischen Perspektiven legen würden.



Die kurzfristige Reaktion darauf sei jedoch nur schwer abzuschätzen. Darüber hinaus stelle sich die Frage, ob die Kapitalmärkte angesichts der zahlreichen Probleme nicht zu optimistisch eingestellt seien. Die Erfahrung zeige jedoch, dass die Trefferquote der Märkte höher sei als die der Beobachter. Daher sollte es nicht überraschen, wenn sie die "wall of worry" - die Mauer der Sorgen - weiter heraufklettern würden. (01.09.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein nicht ganz einfacher Monat endet dann doch einigermaßen versöhnlich, so die Analysten der Helaba.Zwar hätten die führenden Aktienindices nicht alle Verluste aus dem August wettmachen können. Aber nach jüngsten Gewinnen würden sich die Minuszahlen doch in Grenzen halten. Ähnliches gelte für den Goldpreis. Die Rentenmärkte hätten sich zuletzt ebenso erholt, vor allem in den USA. Zuvor seien die steigenden Renditen ein Hauptbelastungsfaktor für die Kapitalmärkte insgesamt gewesen.