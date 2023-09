Allerdings würden viele Blockbuster-Medikamente bis zum Ende des Jahrzehnts ihren Patentschutz verlieren (Blockbuster-Medikamente: Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr). Auch die Auswirkungen des Inflation Reduction Act (IRA) auf die Arzneimittelpreise in den USA und die Erschwinglichkeit der Gesundheitsversorgung weltweit würden Anlass zur Sorge geben.



Doch wie so oft im Gesundheitswesen komme es auch hier auf die Details an. Patentabläufe seien ein weiterer Katalysator für Fusionen und Übernahmen gewesen, da große zahlungskräftige Biopharmaunternehmen ihre Produktpipelines aufzustocken wollten. Und während der Verlust des Patentschutzes einige Markenmedikamente der Konkurrenz zugänglich mache, verbessere er auch die Erschwinglichkeit für Patienten und setze Kapital für Investitionen in neuere Innovationen frei.



Auch die Regulierung sei komplex. Zwar erlaube der IRA der amerikanischen Altersversicherung Medicare die Preise für ausgewählte Arzneimittel ab 2026 auszuhandeln, aber das Mandat sei mit Einschränkungen verbunden. Arzneimittel für seltene Krankheiten seien ausgenommen. Kleinmolekulare Arzneimittel seien neun Jahre lang von den Verhandlungen ausgenommen, Biopharmazeutika 13 Jahre lang - also etwa bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Markenmedikamente ohnehin ihren Patentschutz verlieren würden. Von einigen Aspekte des Gesetzes dürfte die Industrie sogar profitieren: Ab 2025 würden die Arzneimittelkosten für Senioren auf 2.000 US-Dollar pro Jahr gedeckelt, was die Erschwinglichkeit verbessern und möglicherweise die Verkaufszahlen steigern dürfte.



Vor dem Hintergrund dieser Komplexität und des inhärenten Risikos der Arzneimittelentwicklung sei es kein Wunder, dass es jedes Jahr eine große Diskrepanz zwischen den Aktien mit der besten und der schlechtesten Performance im Gesundheitswesen gebe. Daher würden die Benchmark-Renditen nur selten das Gesamtbild des Sektors widerspiegeln - oder die Anlagemöglichkeiten.



Langfristiges Wachstum



Es lohne sich auch, langfristig zu denken. Obwohl die Ausgaben für das Gesundheitswesen bereits beachtlich seien - in den USA würden sie etwa 18 % des Bruttoinlandsprodukts ausmachen[3] - sehe Janus Henderson Investors noch Wachtumspotenzial.



Ein Grund dafür sei die demografische Entwicklung. Bis 2050 werde die Zahl der 60- und über 60-Jährigen auf 2 Milliarden ansteigen und damit etwa doppelt so hoch sein wie 2020.[4] Diese Altersgruppe gebe in der Regel dreimal so viel für die Gesundheitsversorgung aus wie die jüngere Bevölkerung.[5]



Auch die Fortschritte in der Medizin würden ihren Teil dazu beitragen. Zum Beispiel Mukoviszidose: Die durchschnittliche Lebenserwartung von Mukoviszidose-Patienten habe noch vor zehn Jahren bei etwa 30 Jahren gelegen. Dank verbesserter Therapien gehe die Cystic Fibrosis Foundation inzwischen davon aus, dass heute mit Mukoviszidose geborene Kinder über 50 Jahre alt würden. Durch die Verlängerung der Lebenserwartung würden neue Therapien für eine höhere Nachfrage und einen größeren medizinischen Bedarf sorgen, was wiederum neue Unternehmen und Produkte hervorbringe.



Janus Henderson Investors gehe davon aus, dass sich diese Wachstumstreiber in den kommenden Jahren noch verstärken würden, da die Innovationsgeschwindigkeit rasant zunehme und einige der wichtigsten tödlichen Krankheiten in Angriff genommen würden. Anleger sollten dies berücksichtigen.



[1] Bloomberg, Stand: 31. August 2023. Die Renditen beziehen sich auf den S&P 500 Health Care Sector und den MSCI World Health Care Index.



[2] Food and Drug Administration, Stand: 31. August 2023.



[3] Centers for Medicare and Medicaid Services, Daten für 2021.



[4] Weltgesundheitsorganisation, "Altern und Gesundheit", Stand: 1. Oktober 2022.



[5] JAMA Network, "Vergleich der Gesundheitsausgaben nach Alter in 8 Ländern mit hohem Einkommen", 6. August 2020. Die Daten spiegeln die Zahlen für 2015 für Personen im Alter von 65 Jahren und älter für Australien, Kanada, Deutschland, Japan, die Niederlande, die Schweiz, Großbritannien und die USA wider. (21.09.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Renditen von Healthcare-Aktien blieben 2023 nahezu unverändert, was dazu führen könnte, dass einige Anleger den Sektor übersehen[1], so Andy Acker und Daniel Lyons, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Angesichts der jüngsten Trends könnte dies ein Fehler sein, denn diese würden ihrer Meinung nach erst recht für eine Investition ins Gesundheitswesen sprechen.Absicherung von VerlustenObwohl die Erwartungen einer Rezession zurückgegangen seien, halte Janus Henderson Investors die Wahrscheinlichkeit einer Konjunkturabschwächung nach wie vor für erheblich und unterschätzt. Es dauere ein bis zwei Jahre, bis sich die geldpolitischen Straffungszyklen in vollem Umfang auswirken würden, da höhere Zinssätze und eine restriktivere Kreditvergabe sich erst nach und nach auf die Wirtschaft übertragen würden. Sollte es zu einem Abschwung kommen, könnte der Gesundheitssektor ein sicherer Hafen sein: Sei der MSCI World IndexSM seit 2000 um 15% oder mehr gefallen, habe der MSCI World Health Care IndexSM durchschnittlich nur 47% des Abwärtstrends mitgemacht.Selbst wenn eine Rezession vermieden werde, könnte der Gesundheitssektor noch gut abschneiden. Die Nachfrage nach arbeitgeberfinanzierten Versicherungspolicen steige beispielsweise durch eine hohe Beschäftigungsquote, wovon Anbieter von Managed Care (gesteuerte Versorgung) profitieren würden. Darüber hinaus könnten positive klinische Studienergebnisse und Zulassungsgenehmigungen die Aktien unabhängig vom Wirtschaftsumfeld in die Höhe treiben. So habe sich der Aktienkurs eines Arzneimittelherstellers im Mai dieses Jahres an einem einzigen Tag mehr als verdoppelt, nachdem er bahnbrechende Daten für sein potenzielles Medikament gegen Eierstockkrebs veröffentlicht habe. Ein anderes Unternehmen habe zweistellige Kursgewinne verzeichnet, nachdem es positive Ergebnisse für einen vielversprechenden Pneumokokken-Impfstoff bekannt gegeben habe.Attraktive BewertungenDer Gesundheitssektor werde mit einem Abschlag gegenüber dem breiteren Aktienmarkt gehandelt und entspreche in etwa seinem eigenen langfristigen Durchschnitt. Dies sei vergleichsweise besser als bei anderen traditionell defensiven Sektoren, die Ende August mit Aufschlägen gegenüber ihren historischen Bewertungen gehandelt worden seien. Darüber hinaus würden viele Biotechnologieaktien nach einem der heftigsten Kursrückgänge aller Zeiten (Februar 2021 bis Mai 2022) auf einem deutlich niedrigeren Niveau gehandelt, wobei der Kurs vieler Titel unter dem Niveau der Barmittel in ihren Bilanzen liege.Janus Henderson Investors halte diese Rückkehr zum Mittelwert eher für eine Rückkehr zur Normalität, die wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein werde. So hätten die Versicherungsunternehmen im zweiten Quartal unerwartet gute Ergebnisse gemeldet, da sich die Unternehmen zunehmend auf Value-based Services hätten verlagern und so die Ausgaben begrenzen können. Auch die Prämienerhöhungen im nächsten Jahr könnten dazu beitragen, die höheren Kosten zu decken. Während Corona in den Hintergrund rücke, würden andere Therapiefelder wie Adipositas und Alzheimer an Bedeutung gewinnen. Sie hätten das Potenzial, die Umsätze von Markenmedikamenten und Instrumenten zu steigern.Beschleunigung von InnovationenDie klinische Forschung mache in zahlreichen Krankheitsbereichen weiterhin rasche Fortschritte. In diesem Jahr stünden mehr als 80 neue Medikamente zur Prüfung durch die Food and Drug Administration (FDA) an, von denen mehr als die Hälfte bereits zugelassen seien.[2] Damit stehe der Sektor vor einem Rekordjahr bei den Neueinführungen von Arzneimitteln und schaffe Potenzial für ein jahrelanges Umsatzwachstum, da die Produktzyklen von Arzneimitteln meist zehn Jahre oder länger dauern würden.Diese Innovationen hätten zu einer Fusions- und Übernahmewelle geführt. In diesem Jahr seien bereits dreizehn Übernahmen im Wert von jeweils einer Milliarden US-Dollar oder mehr angekündigt worden, so viele wie in keinem anderen Jahr der jüngsten Geschichte. Biotech-Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung seien dabei nicht nur die größten Übernahmeziele, sondern auch die größten Gewinner gewesen, da einige von ihnen Aufschläge zwischen 60% und 100% (und sogar mehr) erzielt hätten.Ein komplexer Sektor - ideal für Stock Picking