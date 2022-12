Der Krieg in der Ukraine habe die Preise für Öl, Gas und andere Energierohstoffe gestützt, da Käufer an den Markt gedrängt seien, um für den nahenden Winter auf der Nordhalbkugel vorzusorgen. Ob die Vorräte ausreichen würden oder übertrieben seien, hänge davon ab, wie das Wetter werde. Sollte uns ein milder Winter bevorstehen, könnten die Energiepreise um einiges nachgeben. Längerfristig - auf Sicht der nächsten zwei Jahre - bleibe Energie jedoch weltweit ein eher knappes Gut. Und falls der Ölpreis tatsächlich sinken sollte, dürften die USA ihre nationale Reserve wieder aufstocken. Daher glaube Cheveley, dass es eine Preisuntergrenze gebe. Er erwarte, dass Energieunternehmen trotzdem in der Lage sein würden, sehr gute Cashflows zu erwirtschaften, was bis hin zu einem Ölpreis von 40 oder 50 US-Dollar je Barrel möglich sein sollte.



Die Nachfragesituation sei sehr ungewiss, vor allem sei fraglich, ob sich China erholen werde. Der Kupfermarkt sei jedoch sehr eng geworden. Angesichts des geringen Vorratsbestands werde es schwierig sein, ausreichend Metall zu finden, wenn sich die Nachfrage erhole. Bei Aluminium seien die Lagerbestände höher und das Angebot aus China größer, was zu einer Preisschwäche geführt habe. Die russischen Aluminiumlieferungen stünden aber ebenfalls in Frage. Durch die Hüttenschließungen im Westen als Reaktion auf die hohen Energiepreise sei der Weltmarkt jetzt im Gleichgewicht und nähere sich einem Defizit. Wir haben es also mit erheblichen Unwägbarkeiten zu tun, so Cheveley. Der Portfoliomanager sehe durchaus Potenzial für eine Erholung bei einigen Industriemetallen, wenn sich ein Anstieg der Nachfrage abzeichnen sollte oder der Vorratsabbau ausgesetzt werde.



Die US-Dollar-Aufwertung habe den Goldpreis geschwächt - oder, genauer gesagt, den USD-Goldpreis. In den meisten anderen Währungen notiere Gold nahe an seinem Höchststand, weil der US-Dollar zuletzt so stark gewesen sei. Die meisten anderen Anlageklassen hätten sich aber ebenfalls schwach gezeigt, und es habe keine massiven Abflüsse aus Gold gegeben. Aus Sicht von Cheveley sei ein Anstieg des Goldpreises jetzt wahrscheinlicher als ein Rückgang. Die Aktien der Goldproduzenten, in die der Portfoliomanager investiere, hätten 2022 unter einem starken Verkaufsdruck gestanden. Er halte diese Titel jetzt für sehr attraktiv und glaube, dass sich der Goldpreis 2023 deutlich erholen könnte.



Nach einem sehr positiven Jahr für Energierohstoffe müssten Anleger jetzt unter anderem entscheiden, ob sie stärker auf Agrarrohstoffe setzen würden oder sich für eine Erholung der Metallpreise positionieren sollten. Das Umfeld sei sehr volatil und es herrsche eine große makroökonomische Unsicherheit. Jenseits der Herausforderungen der kommenden Monate glaube Cheveley, dass die nächsten fünf Jahre für Rohstoffanleger extrem spannend würden. Die Energiewende werde unzählige neue Chancen eröffnen und die strukturelle Nachfrage nach diversen Metallen und anderen Rohstoffen ankurbeln. Langfristig gesehen sei Cheveley so optimistisch für Rohstoffe wie seit vielen Jahren nicht mehr. (15.12.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Es ist ein Tauziehen zwischen "Makro" und "Mikro", so George Cheveley, Portfoliomanager bei Ninety One.Die makroökonomischen Aussichten seien geprägt von der Sorge über eine weltweite Rezession, eine sinkende Nachfrage und den Abbau der Lagerbestände von Rohstoffen. Auf der Mikroebene sei es dagegen zu massiven Lieferengpässen bei natürlichen Ressourcen gekommen, zunächst durch Corona und dann durch den russischen Krieg gegen die Ukraine. Während also das Rohstoffangebot in vielen Fällen knapp sei, seien die Anleger besorgt über die Nachfrageaussichten.