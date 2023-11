"Derzeit ist Instacart der führende Akteur auf dem Markt für Online-Lebensmittelhandel", merke der Portfoliomanager an. Das Unternehmen habe einen Kundenstamm von 7,7 Mio. Nutzern, die jeden Monat einkaufen würden und in der ersten Hälfte des Jahres 2023 fast 1,5 Mrd. US-Dollar ausgegeben hätten. Obgleich aktuell nur etwa 12% der Lebensmittelkäufe online getätigt würden, schätze McKinsey, dass sich die Online-Durchdringung schon bald verdoppeln könnte.



Instacart biete neben seinem Online-Geschäft auch alle Dienstleistungen für Einzelhändler an, die sie in ihrem Offline- und Online-Geschäft benötigen und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessern würden: Das gehe vom Instacart Marketplace, auf dem Nutzer bei Einzelhändlern oder über ihre App einkaufen könnten, bis hin zur Instacart Enterprise Platform, die Einzelhändlern helfe, ihre Websites, Apps und Geschäfte zu betreiben.



"Instacart bietet aber auch innovative Technologien für den stationären Einzelhandel an, die die Effizienz und das Einkaufserlebnis verbessern: intelligente Einkaufswagen, mobile Kassen und elektronische Regaletiketten." Nicht zu vergessen sei auch das umfassende Werbegeschäft, welches Instacart für tausende von Marken betreibe.



Im Vorfeld des Börsengang habe Instacart seine Bewertung von rund 40 auf 10 Milliarden US-Doller gesenkt, obwohl das Unternehmen in diesem Jahr erstmals Gewinne ausgewiesen habe. "Das Ergebnis verbesserte sich also von einem Nettoverlust in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zu einem positiven Nettogewinn in der ersten Hälfte des Jahres 2023", betone Clément Maclou. Auch das in der Türkei ansässige Start-up für Lebensmittellieferungen "Getir" habe seine Bewertung Anfang letzten Jahres von 11,8 Mrd. US-Dollar auf 2,5 Mrd. US-Dollar im Vorfeld einer Kapitalerhöhung gesenkt.



"Instacart ist einer der weltweiten Innovationsführer im Bereich der Lebensmittellieferung, aber auch bei digitalen Dienstleistungen wie dem Online-Marketing", schreibe Maclou. Der Börsengang des Unternehmens sei bedeutend, auch wenn es sich um ein rein nordamerikanisches Unternehmen handele, das in Europa nicht vertreten sei. Die Marktreaktion auf diesen speziellen Börsengang könnte einen Wendepunkt für eine positivere Stimmung rund um FoodTech-Investitionen bilden, so der Experte von ODDO BHF. Der Lebensmittel- und Getränkeriese PepsiCo habe bereits sein Interesse signalisiert und eine Investition von 175 Mio. US-Dollar in Instacart angekündigt. (29.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach langer Pause gingen in den letzten Monaten gleich drei Unternehmen an die Börse: Arm (ISIN US0420682058/ WKN A3EUCD) (Halbleiter, USA), Klaviyo (ISIN US49845K1016/ WKN A3ERTW) (Digitales Marketing, USA) und Instacart (ISIN US5653941030/ WKN A3EUU2) (Lebensmittelzustellung, USA), so Clément Maclou, Aktienportfoliomanager der ODDO BHF Schweiz.Alle drei IPOs hätten im oberen Preisbereich gelegen und nach der Erstnotierung kräftige Wertzuwächse verzeichnet. "Die jüngsten Börsengänge wecken Hoffnung auf eine Wiederbelebung des seit anderthalb Jahren ruhenden IPO-Marktes", schreibe Clément Maclou. Sein besonderes Interesse gelte dem Börsengang von Instacart, bei dem die Bewertung - wie bei vielen anderen Startups auch - deutlich gesunken sei und der daher einige Monate später als geplant über die Bühne gegangen sei.Während das Unternehmen in den USA als Uber für Lebensmittel ziemlich bekannt sei, kenne es hierzulande und im Rest der Welt kaum einer. Die Kunden würden ihre Lebensmittel auf der Instacart-Website oder -App kaufen, und ein unabhängiger Zusteller hole sie dann in dem von ihnen gewählten Geschäft ab, das auf einer Liste von mehr als 1.400 Partnern stehe, darunter Kroger, Dollar Tree oder Costco. "Diese Einzelhandelspartner repräsentieren mehr als 85% des US-Lebensmittelmarktes und mehr als 80.000 Geschäfte", so der Portfoliomanager.