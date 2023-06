Die noch vorhandene Wachstumsdynamik werde international derzeit vor allem vom Dienstleistungssektor aufrechterhalten. So würden sich sowohl in den USA und China als auch in der Eurozone die entsprechenden Einkaufsmanagerindices weiterhin im expansiven Bereich befinden. Getragen werde diese Entwicklung vom privaten Konsum, der bisher trotz anhaltend hoher Inflationsraten noch sehr robust ausfalle. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Schwäche dürfte jedoch auch dieser Bereich künftig an Dynamik einbüßen.



Daten für die USA würden belegen, dass sich der Anstieg der privaten Konsumausgaben bisher zwar weiterhin oberhalb des Vor-Corona-Durchschnitts befinde. Im Unterschied zu den Vorjahren würden sich die Ausgaben der Verbraucher aber fast ausnahmslos auf Dienstleistungen und kaum noch auf Waren fokussieren.



Die Inflation in der Eurozone sei im Mai deutlich auf 6,1 Prozent gesunken. Aufgrund des Vergleichs der zuletzt weiter gesunkenen Energiepreise mit dem jeweiligen Monatsdurchschnitt des Vorjahres sei auch für Juni eine fallende Inflationsrate absehbar. Auch die Kernrate - ohne die Komponenten Energie und Nahrungsmittel - sei auf 5,3 Prozent gesunken. Allerdings werde ein anhaltender Preissteigerungsdruck in nahezu allen Waren- und Dienstleistungssegmenten deutlich. Auch deswegen sei seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) Mitte Juni eine weitere Leitzinsanhebung im 25 Prozentpunkte zu erwarten. Im Juli dürfte ein weiterer Zinsschritt in gleicher Höhe folgen, worauf dann eine Leitzinserhöhungspause folgen könnte. Zinssenkungen seien allerdings nach wie vor nicht vor 2024 in Sicht.



In den USA sei die allgemeine Markterwartung, dass die Notenbank FED bereits auf der kommenden Sitzung des Offenmarktausschusses keine weitere Leitzinsanhebung umsetzen werde. Da der US-Arbeitsmarkt allerdings weiterhin nahezu voll ausgelastet sei und die Erhöhung des Staatsschuldenlimits nunmehr beschlossen worden sei, bestehe jedoch auch die Möglichkeit, dass im Juni oder Juli doch noch ein weiterer Zinsschritt erfolge. Ob gegen Ende des Jahres erste Zinssenkungen möglich seien, werde die Notenbank von der Entwicklung der Inflationsdaten abhängig machen.



An den internationalen Aktienmärkten seien die Aufwärtstrends trotz schwächerer Konjunkturaussichten weiterhin überwiegend intakt. Offensichtlich würden Anleger auf die Aussicht eines sich zumindest leicht erholenden Wachstums und anstehender Leitzinserhöhungspausen setzen. Zudem dürften weiterhin viele institutionelle Anleger nicht ausreichend gut für weiter steigende Kurse positioniert sein, so dass kleinere Rücksetzer immer wieder für Nachkäufe genutzt würden. Insgesamt würden damit die Aussichten für Aktien im weiteren Jahresverlauf gedämpft positiv bleiben. (02.06.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft befindet sich offiziell in einer Rezession, nachdem das Wachstum für das erste Quartal vom Statistischen Bundesamt auf -0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal revidiert wurde, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Eine schrumpfende gesamtwirtschaftliche Produktion sei auch für das zweite Quartal nicht auszuschließen, denn aktuelle Umfragen unter Unternehmen würden eine ausgeprägte globale Industrierezession verdeutlichen.Die Perspektiven für die kommenden Quartale seien zwar grundsätzlich besser, allerdings sei nur mit einer sehr langsam zunehmenden Wachstumsdynamik zu rechnen. Aktuell fehle es gesamtwirtschaftlich betrachtet an ausreichend Folgeaufträgen, nachdem viele Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf und im Zuge wieder normal funktionierender internationaler Lieferketten die Auftragsstaus der letzten Jahre abgearbeitet hätten.