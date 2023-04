Dow Jones Industrial



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche leicht um 0,2% konsolidiert. Er habe bei 33.809 Punkten geschlossen. Die Marktteilnehmer hätten sich zurückhaltend angesichts der anstehenden Berichtssaison der Technologie-Riesen gezeigt, so seien defensive Sektoren gefragt gewesen (nichtzyklischer Konsum: +1,7%) und Versorge (+1,1%). Die Dow-Komponente Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) habe mit guten Quartalszahlen überzeugt und seinen Ausblick für 2023 bestätigt. Die veröffentlichten Arbeitsmarkt- und Makro-Daten seien schwach wie seit Jahren nicht mehr gewesen und würden eine weitere Abkühlung der US-Wirtschaft signalisieren. Gleichzeitig hätten sich die regionalen Notenbankvertreter in den USA hawkish geäußert, also dass das Zinsumfeld weiter gestrafft werden müsse. Die Markterwartungen würden zwei Zinssenkungen dieses Jahr einpreisen. Aus technischer Sicht habe der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) aktuell mit einem weiterhin schwachen Momentum zu kämpfen, das in der überhitzten kurzfristigen Marktlage begründet sei. Zu Wochenbeginn könnten die US-Märkte durchaus noch einen weiteren Anlauf nach oben in Richtung 34.000 Punkte nehmen, große Kursgewinne seien aus Sicht der Analysten der Fürst Fugger Privatbank jedoch nicht zu erwarten. Sie würden in Summe mit einer weiteren Konsolidierungswoche mit Abwärtsrisiken bis in den Bereich von 33.270/33.445 Punkten rechnen. Die US-Märkte seien nach wie vor zu selektiv, was sie als potenzielles Warnsignal für eine schwierigere Marktphase ab Mai sehen würden, wenn die Märkte wahrscheinlich beginnen würden, eine heranziehende Rezession einzupreisen. Interessant sei vielleicht noch zu erwähnen, dass die CBOE einen neuen Volatilitätsindex einführe, da der bisherige die Mehrheit der Optionswetten aufgrund deren Kurzfristigkeit nicht beinhalte. Deshalb könnte der bisherige VIX (Volatility Index) eine Sorglosigkeit seitens der Marktteilnehmer signalisieren, die so gar nicht existiere, weil sich die Marktteilnehmer mit kürzerfristigen Optionen absichern würden, die vom VIX-Index nicht erfasst würden.



Bund-Future



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe die letzten Tage innerhalb einer relativ engen Spanne zwischen 133,10/134,50%-Punkten seitwärts gehandelt. Zum Wochenschluss hätten die Kurse am europäischen Staatsanleihenmarkt weiter nachgegeben. Von der heutigen Veröffentlichung der ifo-Konjunkturdaten werde abhängen, in welche Richtung der Bund-Future in den kommenden Tagen tendieren werde. Um aus dem Seitwärtstrend ausbrechen zu können, wäre ein starker Anstieg über die Marke von 134,80%-Punkten von Nöten. Sollte die untere Begrenzung des Seitwärtskanals bei 133,10 %-Punkten nicht halten, könnte das Tief vom 10.03 bei 132,37%-Punkten getestet werden.

Einschätzung



Nachdem wir in den letzten Monaten nur steigende Kurse gesehen hätten, wäre es an der Zeit für eine Konsolidierung. Dass wir davon nicht mehr allzu weit entfernt seien, zeige ein Blick auf die Markttechnik. Die dünnen Volumina sowie die im überkauften Bereich notierenden Oszillatoren würden dies vermuten lassen. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden weiterhin auf Value und Qualität beim Einsatz von Aktien setzen. (24.04.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der Aufwärtstrend an den europäischen Börsen ist scheinbar ungebrochen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe in der letzten Woche mit 15.916 Punkten ein neues Jahreshoch erzielt. Die Inflationszahlen innerhalb des Euroraums seien weiter rückläufig, sodass sich unter den Anlegern die These auf ein baldiges Ende der Zinsanhebungsmaßnahmen der EZB verfestige. Allerdings würden Aussagen aus Kreisen der EZB zur Kerninflation hindeuten, dass ein Ende der Zinsanhebungen noch nicht erreicht sei. Trotzdem würden die Anleger deutsche Aktien kaufen. Befeuert worden sei die Kauflaune zum einen durch gute Unternehmensergebnisse und zum anderen durch sich stabilisierende Konjunkturdaten. Zum heutigen Handelsstart würden die Future auf leicht nachgebende Kurse hindeuten. Damit würden die europäischen Börsen den asiatischen Märkten folgen. Hier hätten Befürchtungen, dass die US-Notenbank weitere Zinsschritte zur Eindämmung der Inflation vornehmen müsse, für rückläufige Kurse gesorgt. Charttechnisch würden sich einige technische Indikatoren dem überkauften Bereich nähern bzw. sich bereits dort befinden. Nachdem das Momentum sowie die Bewegungsdynamik gemessen am ADX rückläufig und zudem die Umsatzvolumina eher schwach seien, würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank von einer beginnenden Konsolidierung ausgehen, die den DAX bis 15.722 Punkten führen könne. Auch ein Schließen des Gaps vom 29.03. bei 15.329/15.429 Punkten sei nicht auszuschließen.EURO STOXX 50