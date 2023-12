Die Ausweitung der Output-Drosselung um 2,2 Mio. Fass pro Tag durch die OPEC+-Staaten habe am Freitag dann weitere Auswirkungen am Ölmarkt gezeigt. Sowohl Brent als auch WTI hätten im Nachgang der Entscheidung abgegeben, da die Marktteilnehmer eine Portion Skepsis im Hinblick auf die Compliance bei der Drosselung an den Tag gelegt hätten.



Gold habe am Freitag im Zuge fallender Renditen mit Kursgewinnen geglänzt. Heute in der Nacht habe es zwischenzeitlich sogar neue Allzeithöchststände nördlich der USD 2.100er Marke gegeben. Aktuell notiere das Edelmetall per Feinunze bei rund USD 2.080. Bitcoin habe wiederum das erste Mal seit einem Jahr die USD 40.000er-Marke übersprungen.



In Asien würden heute die chinesischen Leitindizes und der breite japanische Markt mit negativen Vorzeichen handeln, einzig der südkoreanische KOSPI (ISIN: KRD020020008/ WKN: A0G899) könne zulegen. Ehe dann in der nächsten Woche die letzten Zinssitzungen des Jahres von FED und EZB den Ton angeben würden, stünden diese Woche noch einmal makroökonomische Daten im Hauptfokus. So erwarte man beim heutigen Sentix-Index eine deutliche Verbesserung auf niedrigem Niveau. Des Weiteren stünden dann noch mit dem ISM Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe (Dienstag) und dem US-Arbeitsmarktbericht (Freitag) ökonomische Schwergewichte zur Veröffentlichung an.



Die Aktie von Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) habe am Freitag um 5% nachgegeben. Der Pharmariese habe verkündet, nach schlechten Studiendaten mit häufigen Nebenwirkungen nicht weiter an seinem oralen Medikament zur Gewichtsabnahme (Danuglipron) weiterzuarbeiten. Dies bedeutet einen deutlichen Rückschlag für Pfizer im Versuch in den lukrativen Markt für Fettleibigkeit einzusteigen. (04.12.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Auch am Freitag setzte sich die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sowohl bei den europäischen Benchmarks als auch in den USA sei es hierbei aufwärts gegangen. Der breite Eurozone-Markt gemessen am EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) blicke hiermit mittlerweile auf ein Kursplus von 16,5% (ohne Dividende) zurück, der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) wiederum habe am Freitag ein neues Jahreshoch erzielt und aktuell (ohne Dividende) bereits einen Kurszuwachs von fast 20% verbucht. Damit handele die US-Benchmark nur mehr 4% unter ihrem Allzeithoch.