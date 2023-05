Überblick über die US-amerikanische Online-Glücksspielbranche

Top-Unternehmen in der US-amerikanischen Online-Glücksspielbranche

Mehrere große Unternehmen dominieren die Online-Glücksspielbranche in den USA. Dazu gehören DraftKings, FanDuel und MGM Resorts International.



DraftKings ist ein führendes digitales Unternehmen für Sportunterhaltung und Glücksspiel, das tägliche Fantasy-Sportarten, Sportwetten und iGaming anbietet. Der Umsatz des Unternehmens stieg im ersten Quartal 2021 um 49%, und es wird erwartet, dass es sein beeindruckendes Wachstum fortsetzen wird.



FanDuel ist ein weiterer wichtiger Akteur in der US-amerikanischen Online-Glücksspielbranche. Es bietet tägliche Fantasy-Sportarten, Sportwetten und Online-Casinos an. Der Umsatz des Unternehmens stieg im ersten Quartal 2021 um 30%, und es wird erwartet, dass er weiter wächst, da mehr Bundesstaaten Online-Glücksspiele legalisieren.



MGM Resorts International ist ein bekannter Name in der Casino-Branche und hat seine Reichweite auf das Online-Glücksspiel ausgeweitet. Die BetMGM-Plattform des Unternehmens bietet Sportwetten und Online-Casinos an. Der Umsatz von MGM Resorts International stieg im ersten Quartal 2023 um 65%, was auf das starke Wachstum der Online-Glücksspielbranche zurückzuführen ist.



Investitionsmöglichkeiten in der US-amerikanischen Online-Glücksspielbranche

Für Investoren gibt es mehrere Möglichkeiten, in die US-amerikanische Online-Glücksspielbranche zu investieren. Diese erlebt derzeit ein enormes Wachstum, sodass neue Investitionsmöglichkeiten am Aktienmarkt eröffnet wurden. Eine Möglichkeit besteht darin, Aktien von großen Unternehmen wie DraftKings, FanDuel und MGM Resorts International zu erwerben. Diese Unternehmen haben bereits eine starke Position in der Branche und sind wahrscheinlich gut positioniert, um von zukünftigem Wachstum zu profitieren.



Eine weitere Möglichkeit besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die Technologien für die Online-Glücksspielbranche bereitstellen. Dazu gehören Unternehmen wie Scientific Games und International Game Technology, die Spiele und Plattformen für Online-Casinos und Sportwetten anbieten.



Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Online-Glücksspielbranche ein hohes Risiko birgt, da sie stark reguliert wird und sich die rechtliche Lage ständig ändert. Investoren sollten daher gründlich recherchieren und sich über die neuesten Entwicklungen in der Branche auf dem Laufenden halten, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Online-Glücksspielbranche in den USA seit der Legalisierung von Sportwetten im Jahr 2018 ein unglaubliches Wachstum erlebt hat und voraussichtlich weiterhin wachsen wird. Die zunehmende Legalisierung und technologische Fortschritte haben dazu geführt, dass immer mehr Unternehmen in den Markt einsteigen und um Marktanteile kämpfen. Investoren haben verschiedene Möglichkeiten, in diese Branche zu investieren, aber es ist wichtig, sich über die neuesten Entwicklungen und die rechtliche Lage auf dem Laufenden zu halten, da die Branche stark reguliert wird und ein hohes Risiko birgt. Unternehmen wie DraftKings, FanDuel und MGM Resorts International haben bereits eine starke Position in der Branche und sind wahrscheinlich gut positioniert, um von zukünftigem Wachstum zu profitieren. (05.05.2023/ac/a/m)









