Die Industrie habe ihre Produktion im Januar und Februar um 2,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert, wie aus Regierungsdaten vom Mittwoch hervorgehe. Im Dezember sei sie um 1,3% gestiegen. Die Umsätze des Einzelhandels hätten sich in den ersten beiden Monaten des Jahres um 3,5% erhöht, nachdem sie im Dezember um 1,8% gefallen seien.



Die Anlageinvestitionen seien in den ersten beiden Monaten des Jahres um 5,5% geklettert, nach davor 5,1%. Bis auf die Industrieproduktion seien die Erwartungen von Analysten übertroffen worden. In China würden Konjunkturdaten für Januar und Februar häufig zusammengefasst, um Verzerrungen durch das chinesische Neujahrsfest zu glätten.



Die chinesische Wirtschaft habe im vergangenen Jahr stark unter den strikten Corona-Vorgaben der Regierung gelitten. Nachdem die Regeln stark gelockert worden seien, zeichne sich jetzt Besserung ab. Als Belastungsfaktor gelte allerdings der schwache Immobilienmarkt. Zudem dürfte der Gegenwind durch die maue Weltkonjunktur und die Spannungen zwischen den USA und China stark bleiben, erwarte Experte Wu.



Der aufkeimende Konjunktur-Optimismus spiegele sich in den Kursen der Chemie-Titel aktuell jedoch leider nicht wider. Es brauche daher weiterhin eine gehörige Portion Mut, um in diesem Sektor einzusteigen. Wer bereits investiert sei, sollte nach wie vor die Stoppkurse bei 15 Euro (Evonik), 42 Euro (BASF) bzw. 31,50 Euro (Covestro) beachten.



(Mit Material von dpa-AFX)



