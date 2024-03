Die Frühindikatoren würden darauf hindeuten, dass die europäische Wirtschaft trotz der schleppenden Entwicklung in Deutschland insgesamt aufdrehe. Die Region Asien ex-China sollte durch die anhaltende Stärke des Technologiegüterzyklus unterstützt werden. "In China erwarten wir weitere Anstrengungen zur Stabilisierung, allerdings nicht so umfangreiche Anreize wie nach der globalen Finanzkrise und 2016/17", sage der Experte von UBS.



Mögliche hartnäckige Inflation bleibe Risikofaktor



Die Erholung in der Produktionsaktivität könne allerdings einen unerwünschten Nebeneffekt mit sich bringen: Der disinflationäre Trend bei den Warenpreisen könnte abgebremst werden. Eine anziehende Nachfrage, gekoppelt mit geringen Lagerbeständen, erhöhe das Risiko steigender Preise. Und anhaltender Preisdruck erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken Zinssenkungen weiter hinausschieben würden, was zu Volatilität an den Anleihemärkten führen und Risiko-Assets belasten könnte.



Fokus auf Japan, Europa und US-Tech-Giganten



2Bei Aktien bevorzugen wir Regionen, die vom starken nominalen globalen Wachstum und der beginnenden Erholung im verarbeitenden Gewerbe profitieren, wie Japan und Europa", sage Brown. "In den USA bleiben die KI-Nutznießer durch weiterhin überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial spannend. Im Währungsbereich könnte sich der US-Dollar als gute Absicherung erweisen, falls eine hartnäckige Inflation sowohl Aktien als auch Anleihen belastet und der Zinsunterschied zwischen den USA und dem Rest der Welt zunimmt." (12.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Das gesamtwirtschaftliche Umfeld war zuletzt von der herausragenden Stellung der USA geprägt, so die Experten von UBS Asset Management.Die US-Wirtschaft habe über einen langen Zeitraum hinweg eine bessere Wirtschaftsleistung erzielt als die meisten anderen großen Volkswirtschaften. Dies habe auch zur Outperformance der US-Aktienmärkte beigetragen, die jedoch insbesondere von multinationalen Tech-Giganten, die von den Fortschritten bei der künstlichen Intelligenz (KI) profitieren würden, angetrieben worden sei. Auch die Währung habe durch robuste Zuflüsse in US-Dollar-Anlagen profitiert. "Jetzt sehen wir zunehmend Anlass zu Optimismus für zyklischere Aktienregionen außerhalb der USA, wie Japan und Europa, da die globale Produktion wieder ansteigt", sage Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management.Verarbeitendes Gewerbe erhole sich