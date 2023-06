- Turbulenzen im Markt für britische Staatsanleihen

- Krise der US-amerikanischen Regionalbanken

- Käuferstreik der internationalen Schwellenländer-Investoren

- Steigende Ausfallraten auf den US-Märkten für hochverzinsliche und gehebelte Kredite.

- Platzen der Blase bei den US-Technologieaktien



Jeder dieser Faktoren für sich allein möge die Finanzmärkte nicht destabilisieren. Aber wenn diese Punkte zusammenkämen und wenn die Zentralbanken der Inflation und der Wirtschaft das Genick brechen würden, könne ein risikoaverser Markt die Folge sein. Dann würden aktive Manager eine größere Chance haben als passive Manager oder ETF-Lösungen. Letztere seien gezwungen, ein Markt-Beta-Ergebnis zu akzeptieren. Alpha sei hingegen die Frucht von aktiven Managern, die Verlierer vermeiden und attraktive oder faire Werte zum richtigen Preis auswählen würden.



Solange sich der aktive Portfolio Manager auf ein solides Interbankennetz verlassen könne, seien Ineffizienzen bei festverzinslichen Wertpapieren reichlich vorhanden. Mit dem Rückzug der preisunsensiblen Zentralbanken könne sich die Preis- und Wertfindung wieder auf die Grundlagenforschung stützen. Mit der richtigen Kenntnis der Indexregeln und der Wiederherstellungseffekte werde der aktive Manager daher in der Lage sein, besser abzuschneiden.



Zudem würden die Beobachtung und Auswahl von Small- oder Midcap-Aktien den aktiven Managern helfen, böse Überraschungen zu vermeiden, die durch eine potenziell ungesunde Konzentration von Large-Cap-Unternehmen verursacht würden. Die aktuellen Konzentrationswerte hätten 20-Jahres-Höchststände erreicht. Durch aktive Sektor Rotation und fundamentales ESG-Research bei der Aktienauswahl könne der aktive und erfahrene Aktienmanager sein Comeback feiern. (14.06.2023/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ende der 14 Jahre andauernden Periode der Ausweitung der Geldbasis (QE) haben die seit Beginn des Jahres 2022 erfolgten Zinserhöhungen in den entwickelten Märkten die meisten inflationären Tendenzen ausgeschaltet, so Peter De Coensel, CEO von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Dadurch befänden wir uns in einem Anlageumfeld, das anfällig sei für das Auftreten von Ereignissen mit geringer Wahrscheinlichkeit (Tail-Risk-Ereignisse):