Außerdem sei am Sonntag die höchste Zahl an Coronafällen (1.878) seit dem 20. August gemeldet worden. Teilweise gebe es inzwischen sogar präventive Lockdowns in Städten, in denen es offiziell keine Coronafälle gebe.



Es bleibe dabei: In Sachen China-Aktien sei Zurückhaltung angesagt. Vor dem 20. Parteikongress in knapp einer Woche sei kaum mit neuen, nachhaltig wirkenden Impulsen zu rechnen. Bestenfalls könnten im Anschluss die Corona-Regeln in China etwas gelockert werden.



Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen sei mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger bestehe ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. (Ausgabe vom 10.10.2022)



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, Baidu. (11.10.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mehr als acht Prozent verliert der traditionell besonders volatile Kurs von Pinduoduo (ISIN US7223041028/ WKN A2JRK6) im US-Handel, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME), Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D), BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) und Co seien ebenfalls klar im Minus, während der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) gegen Handelsende nur rund ein halbes Prozent abgebe. Zur auffälligen Schwäche von China-Aktien gebe es mehrere passende Nachrichten.Hauptthema am Montag: Die neuen Beschränkungen der USA für Chip-Exporte nach China. US-Unternehmen würden künftig eine Genehmigung brauchen, um chinesischen Unternehmen Geräte zur Herstellung von High-End-Chips zu verkaufen. Das werde als weitere Eskalationsstufe im kalten Tech-Krieg zwischen China und den USA gedeutet - in einer Phase, in der die Geschäfte der Halbleiter-Industrie ohnehin nicht besonders gut laufen würden.