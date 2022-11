Dazu Dr. Benjamin Mohr, Head of Public Finance and Economic Research bei der Creditreform Rating AG: "Während das deutsche Wirtschaftswachstum in den Sommermonaten hauptsächlich durch den privaten Konsum angetrieben wurde, könnte diesbezüglich eine düstere Wintersaison bevorstehen. Darauf deuten die jüngsten Stimmungsindikatoren wie das GfK-Konsumklima, der ifo-Geschäftsklimaindex und die Einkaufsmanagerindizes hin, die allesamt einen Abwärtstrend verzeichnen. Daran können auch die mit durchschnittlich 5% im ersten Halbjahr 2022 vergleichsweise stark gestiegen Löhne nichts ändern, denn die Reallöhne werden auch mittelfristig angesichts der starken Verbraucherpreisinflation im negativen Bereich bleiben."



Zunahme Insolvenzen: Aufgrund der hohen Energiekosten und einem schwierigen außenwirtschaftlichen Umfeld, das die Exportleistung beeinträchtigen könnte, werde erwartet, dass die Zahl der Insolvenzen in den kommenden Monaten steigen werde - wenngleich die staatlichen Stützungsmaßnahmen zur Entlastung von Firmen und Verbrauchern, ähnlich wie in der akuten Phase der Pandemie, abermals einen dramatischen Anstieg verhindern dürften.



Inflation und Leitzinsen EZB: Die Inflationsraten würden in den kommenden Monaten hoch bleiben, könnten sich aber 2023 etwas abschwächen. Creditreform Rating gehe davon aus, dass die EZB ihre Leitzinsen bis Ende des Jahres um weitere 50 Basispunkte anheben und dann in der ersten Jahreshälfte 2023 ein etwas langsameres Tempo beibehalten werde.



Immobilienmarkt unter Druck: Die inzwischen weniger günstigen Finanzierungsbedingungen an den Märkten dürften mäßigend auf zuletzt dynamisch steigende Preise für Wohnimmobilien in einer Reihe von Ländern der Eurozone inklusive Deutschland wirken. Bankensektoren mit einem hohen Anteil von Hypotheken in ihren Portfolios sowie einem höheren Anteil an variabel verzinslichen Hypotheken müssten möglicherweise genauer beobachtet werden. Die hohe Zahl von Stornierungen von Wohnungsbauprojekten gehe nur langsam zurück. Angesichts eines zunehmenden Anteils von Bauunternehmen, die in Umfragen Finanzierungsschwierigkeiten angeben würden, könnte die Situation für eine steigende Zahl von Unternehmen in der Branche noch schwieriger werden. (24.11.2022/ac/a/m)







Neuss (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft dürfte im Winterhalbjahr 2022/23 eine technische Rezession, d.h. zwei aufeinander folgende Quartale mit sinkendem realen BIP, erleben, so Creditreform Rating im neuesten "Economic Briefs".Für das gesamte Jahr 2023 werde ein leichter Rückgang der realen Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,1% erwartet, nachdem im Jahr 2022 noch ein positives BIP-Wachstum in Höhe von etwa 1,7% erreicht werden könnte.