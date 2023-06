Die Rückkehr der Inflation habe u. a. zur Folge, dass die klassische Vermögensallokation in den Portfolios neu bewertet werden müsse. Die übliche "60/40" Asset Allocation, die in den letzten Jahrzehnten eine wichtige Rolle für die Anleger gespielt habe, habe auf einem Umfeld mit dauerhaft niedriger Inflation/Desinflation basiert. Dies habe eine höhere Allokation in Risikoanlagen erfordert, als angesichts des kaum spürbaren risikofreien Zinssatzes eigentlich wünschenswert gewesen wäre.



Da der US-Leitzins bei 5,0% bis 5,25% (zu Redaktionsschluss) liege und andere wichtige Zentralbanken (außer Japan) die Inflation eindämmen wollten, dürfte der Bedarf an Risikoanlagen über reine Long-only-Aktien geringer sein. Dies ermögliche es, auch andere Optionen in Betracht zu ziehen. Die Experten von Janus Henderson Investors gehen davon aus, dass die Volatilität auch 2023 anhalten wird. Wie viel des Aktienanteils des 60/40-Portfolios könnte mit Alternatives diversifiziert werden, um verschiedene Performance-Faktoren einzubringen und das Korrelationsprofil eines breiteren Portfolios zu verbessern?



Fest stehe, dass wir uns in einem weitaus stärker polarisierten Umfeld bewegen würden als noch vor zehn Jahren. Selbst mit einer Kristallkugel, mit der man in die Zukunft blicken könnte, wäre die Marktreaktion möglicherweise völlig kontraintuitiv. Daher denken die Experten von Janus Henderson Investors bei der Abwägung der Chancen über das Potenzial einer fast schon radikalen Unsicherheit nach und darüber, was Liquid Alternatives in diesem Umfeld bieten können.



Die Experten von Janus Henderson Investors sind vom Vorteil einer Strategie überzeugt, die verschiedene Hebel zur Performancegenerierung bietet und in der Lage ist, langfristige, konsistente Renditen zu erzielen, die nicht mit herkömmlichen Assetklassen oder Anlageklassen wie Aktien und Anleihen korrelieren. Was vor zwei oder zehn Jahren funktioniert habe, müsse heute nicht mehr unbedingt erfolgreich sein. Es komme darauf an, die richtigen Instrumente für das jeweilige Umfeld zu haben und die Positionierung bei Bedarf anpassen zu können.



2022 seien beispielsweise Aktien und festverzinsliche Wertpapiere gefallen, während einige inflationsanfällige Vermögenswerte wie Rohstoffe gestiegen seien. Ein Umfeld, in dem die Kurse sich im Laufe der Zeit kontinuierlich in dieselbe Richtung bewegen würden, eigne sich logischerweise gut für Trendfolgestrategien. Aber in einer von Kurssprüngen gekennzeichneten Phase, wie z. B der bereits erwähnte gegenläufige Anstieg bei der zweijährigen US-Note, hätten Trendfolgestrategien - nicht überraschend - eher Schwierigkeiten. In diesem Fall werde nach anderen Optionen gesucht, insbesondere nach nicht-direktionalen Strategien.



Bei höherer Volatilität sollten Anleger nicht-direktionale Strategien berücksichtigen, die potenziell sehr gut abschneiden könnten, falls sich der Markt schnell in eine der beiden Richtungen bewege. Dazu würden Strategien gehören, die mehr Optionen bieten und Derivatemärkte nutzen würden, um Vorteile zu erzielen.



Nach einiger Zeit der Stagnation hätten Wandelanleihen im ersten Halbjahr 2023 ein Wiederaufleben der Nachfrage verzeichnet, was die Erwartung an ein baldiges Ende dieses besonderen Straffungszyklus der US-Notenbank widerspiegele.



Die Neuemissionen seien deutlich höher gewesen als 2022 und hätten der Wachstumsfinanzierung, der Refinanzierung von Schulden und der Förderung von Fusions- und Übernahmeaktivitäten gedient. Dadurch sei dem Markt etwas mehr von der gewünschten Konvexität verliehen worden. Zudem hätten die höheren Kupons (als Reaktion auf die höheren Zinssätze) potenziell günstigere Einstiegspunkte für ein "Buy and Hold"-Exposure in Assets geboten, die Eigenkapital und Fremdkapital kombinieren würden.



Bei der Diskussion um Liquid Alternatives gehe es nicht nur darum, ob sie eine Diversifizierung bieten könnten, sondern auch um deren Form. Nicht alle Strategien seien gleich, und es bestehe das Risiko, dass die angebotene Alternative ihre Ziele nicht konsequent erreiche. Derzeit scheinen alternative Anlagen, die als unkorrelierte "Stoßdämpfer" fungieren und das Potenzial haben, Alpha zu generieren, eine gute Lösung zu sein, um das Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive in den Portfolios der Anleger zu halten, so die Experten von Janus Henderson Investors. Sie seien nach wie vor der Meinung, dass sich die Anbieter von alternativen Anlagen darauf konzentrieren müssten, das Spektrum und die Anpassungsfähigkeit ihrer Angebote zu verbessern, wenn sie Anlegern eine zuverlässige und über den gesamten Marktzyklus hinweg leistungsfähige Strategie bieten wollten. (29.06.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Wenn 2022 das Jahr der steigenden Zinsen war, würde 2023 das Jahr sein, in dem man mit ihnen leben muss - so unsere Einschätzung zu Jahresbeginn, so David Elms, Head of Diversified Alternatives, Janus Henderson Investors.Im Jahresverlauf hätten sich Risiken für weitere Probleme in der Gesamtwirtschaft abgezeichnet. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Auswirkungen rascher Zinserhöhungen zu Schocks im System und schließlich zu einem Bruch oder Umschwung in der Gesetzgebung und im geld- und steuerpolitischen Umfeld führen könnten.Im Bankensektor sei dies Anfang März der Fall gewesen, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) das gesamte Finanzsystem erschüttert habe. Einleger hätten begonnen, panisch ihr Geld abzuziehen, nachdem die SVB Pläne zur Kapitalerhöhung von 2,25 Mrd. US-Dollar angekündigt habe. Dies habe die Besorgnis über eine mangelnde Solvenz der Bank geschürt Die Bank sei gezwungen gewesen, einen Teil ihrer Treasuries mit erheblichem Verlust zu veräußern. Angesichts der wachsenden Sorge vor einem Banken-Run wie 2008 hätten die Regulierungsbehörden zur Vermeidung einer Ansteckung erneut eingreifen müssen.Glücklicherweise habe man aus 2008 gelernt. Die Aufsichtsbehörden und die FED hätten schnell eingegriffen, um die Einlagen zu sichern, und hätten (neben anderen Maßnahmen) eine neue Fazilität für Kreditgeber letzter Instanz geschaffen, die sichergestellt habe, dass die Schwierigkeiten der SVB ein Einzelfall geblieben seien. Aber das sei noch nicht alles gewesen. Nachdem sich die Lage beruhigt habe, seien die Zusammenbrüche von First Republic, SVB und Signature Bank die zweit-, dritt- und viertgrößten Bankenpleiten in der Geschichte der USA gewesen.Der Zusammenbruch dieser drei Banken habe die potenziell weitreichenden Folgen schneller geld- (und fiskal-)politischer Veränderungen deutlich gemacht. Ungeachtet dessen hätten die Aktien ihren Aufschwung fortgesetzt. Dies sei einerseits eine Reaktion auf den Umfang und die Schnelligkeit der Interventionen, andererseits aber auch ein Zeichen für einen möglichen Höchststand des Zinssatzes der US-Notenbank gewesen. Die Anleger hätten die Put-Option nur gekauft, um das Risiko eines Marktrückgangs auszugleichen.Die Experten von Janus Henderson Investors beschäftigen sich oft mit der Frage, was die größten Probleme für Anleger sind, die sie möglicherweise mit alternative Anlagestrategien lösen könnten.Der Schwerpunkt der Experten liege auf Liquid Alternatives - Vermögenswerte, die ein Kunde innerhalb kurzer Zeit zuverlässig verkaufen könne, wenn er das möchte. Dies bedeute, dass es sich bei den betreffenden Anlagen in der Regel um Standardwerte handle und nicht um Partnerschaftsunternehmen, weniger liquide Strategien usw.