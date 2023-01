Abbildung 1: Handeln auf den DAX - es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf den DAX 40 zu setzen. Doch welche sind das und was sollten Anleger bei den einzelnen Alternativen jeweils im Blick haben? Bildquelle: @ Maxim Hopmann / Unsplash.com

1. ETF auf den DAX 40

2. CFDs auf den DAX und den FDAX

Erfahrene Anleger setzen neben Indexfonds auf Derivate, um an der Wertentwicklung des DAX zu partizipieren. An dieser Stelle tauchen auch sogenannte CFDs wie zum Beispiel Futures auf den DAX 40 auf. Hier handelt es sich um Differenzkontrakte, welche mit der Kursdifferenz zwischen Ein- und Ausstiegszeitpunkt ihre Rendite erwirtschaften.



Gehandelt werden CFDs (contract for difference) mit Hebel. Über eine niedrige Sicherheitsleistung kann jeder Anleger einfach höhere Summen am Markt handeln, da der Broker Kapital zur Verfügung stellt. Aber: Über diese Konstellation werden nicht nur die Gewinne gehebelt. Läuft der Kurs gegen die Position des Anlegers, wirkt sich der Hebel auch auf die Verluste aus.



Im Retail-Segment gelten inzwischen sehr strenge Regeln, was den Hebel (Leverage) und die Nachschusspflicht betrifft. Anlegern muss außerdem klar sein, dass CFDs nicht kostenlos gehandelt werden. Es gibt immer einen Spread zwischen Bid und Ask Preis. Bedeutet: Wird zu einem Preis eine Position eröffnet und zum gleichen Zeitpunkt eine identische Position geschlossen, gibt es immer eine Preisdifferenz. Auf diese Weise verdienen Broker ihr Geld.



Weitere Möglichkeiten fürs DAX-Trading

Parallel zu einem ETF steht es natürlich jedem Anleger frei, auch Investmentfonds mit aktiver Verwaltung des Guthabens ins Portfolio einzubauen. An diesem Punkt muss der Blick auf die Verwaltungskosten und Handelsentgelte gerichtet sein. Diese unterscheiden sich zwischen den einzelnen Angeboten sehr deutlich, was auch für die Performance gilt.



Darüber hinaus gibt es bei den Derivate weitere Produkte, welche für Trading auf den DAX interessant sein können. Hierzu gehören Index- oder Faktorzertifikate. Generell ist in diesem Zusammenhang zu prüfen, wie das Emittentenrisiko in die persönliche Anlagestrategie passt.



Fazit: Die Art des Investments hängt auch vom eigenen Typ ab

Mit dem DAX kann jeder Anleger direkt auf die größten und wichtigen deutschen Aktiengesellschaften handeln. 2022 war sicher ein Jahr, hinter das viele Trader schnell einen Haken machen wollen. Wer erst im letzten Quartal in den Index eingestiegen ist, hat einen satten Gewinn eingefahren.



Gerade die Prognosen zur Abschwächung der Inflation und möglicherweise sinkende Energiepreise können das Kursplus absichern. Anleger, die noch auf den Index setzen wollen, können sich nicht nur für Fonds entscheiden. ETFs, die sich auch in Sparplan-basierte Strategien einbinden lassen, oder Derivate wie CFDs sind die Chance fürs DAX- Trading. Welche dieser Varianten am Ende die beste Alternative darstellt, hängt immer auch von den eigenen Vorlieben und der Risikoaversion ab. (16.01.2023/ac/a/m)









