Um die Entwicklung der erneuerbaren Energien zu erleichtern, habe die Regierung höhere Auktionsvolumina eingeführt und gleichzeitig die Genehmigungsfristen verkürzt, was für die Betreiber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal sein dürfte. "In der Tat dauert das Planungs- und Genehmigungsverfahren für ein Windkraftprojekt im Durchschnitt vier bis fünf Jahre", so der Bundesverband Windenergie, für den ein oder zwei Jahre Zeitgewinn bereits als "erheblicher Fortschritt‘ gelten würden. Diese Zeitvorgaben würden von deutschen unabhängigen Stromerzeugern, in die die Experten investieren würden, bestätigt, die eine Verkürzung der Genehmigungsdauer auf weniger als zwei Jahre ab 2024/2025 in Betracht ziehen würden.



Es sei jedoch anzumerken, dass sowohl der Anstieg der Stromgestehungskosten für erneuerbare Energien in den letzten zwei Jahren aufgrund des Inflationsdrucks (+25 im europäischen Durchschnitt) als auch Fragen der sozialen Akzeptanz erhebliche Hürden für Windkraftentwickler in Deutschland darstellen würden. Das Osterpaket, mit dem 2 Prozent der deutschen Landfläche für Onshore-Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt würden, dürfte die Dinge erleichtern.



Da die Strompreise im Vergleich zu ihren historischen Niveaus hoch bleiben und mit dem Ausstieg aus der Kernenergie sogar noch steigen würden, würden die Experten trotz gestiegener Kapitalkosten und überhöhter Investitionskosten weiterhin eine hohe Wertschöpfung in den Wachstumsbereichen der erneuerbaren Energien sehen.



Ein selektiver Ansatz sei jedoch unerlässlich. Abgesehen von den Entwicklern und Betreibern erneuerbarer Energien böten sich zahlreiche Möglichkeiten für den Ausbau erneuerbarer Energien. Zum einen die Entwicklung der Stromübertragung und -verteilung mit zusätzlichen Leitungen und der Verstärkung bestehender Netze, insbesondere für den Transport von Windenergie, die vor der Küste und in den nördlichen Landesteilen erzeugt werde, zu den Verbrauchszentren im Süden.



Zum anderen die Sicherung der Versorgung mit effizientem Energiemanagement, dezentraler Verteilung und Speicherlösungen. Dazu würden auch saisonale Lösungen wie Wasserstoff gehören, die das zentrale Problem der Energieflexibilität angehen würden - neben Lösungen für den kurzfristigen Ausgleich von Schwankungen. (17.04.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die letzten drei deutschen Kernkraftwerke wurden abgeschaltet. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihr Ziel für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2030 auf 80 Prozent erhöht (von ca. 50 Prozent im Jahr 2022), so Anne-Claire Abadie, Portfoliomanagerin und Umweltspezialistin bei Sycomore Asset Management, einer Marke von Generali Investments.Die verbleibenden deutschen Kernkraftwerke seien am 15. April abgeschaltet worden, nachdem eine dreieinhalbmonatige Laufzeitverlängerung gewährt worden sei, um die Versorgungssicherheit im Winter zu gewährleisten. Die Abschaltung der letzten drei Kernreaktoren - die 2022 sechs Prozent der deutschen Energie vier Gigawatt (GW) geliefert hätten - werde wahrscheinlich kurzfristig zu einer höheren Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen führen, wobei die Entwicklung neuer Gaskraftwerke und der Weiterbetrieb der verbleibenden Kohlekapazitäten bis spätestens 2030 die Energiesicherheit und -souveränität der Bundesrepublik Deutschland gewährleisten sollten.Es bedeute aber sicherlich auch einen stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien, um das Ziel der Bundesregierung zu erreichen, bis 2030 30 Prozent des Bruttoendenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken (von 20,1 Prozent im Jahr 2022). Dies stehe im Einklang mit dem europäischen Ziel, die Energiewende zu erreichen und gleichzeitig die Energiesicherheit zu gewährleisten, wie es in den Plänen "Fit for 55‘ und "REpowerEU‘ zum Ausdruck komme.