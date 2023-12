Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (27.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Das Übernahme-Karussell im Biotech-Sektor habe sich auch um die Weihnachtsfeiertage weiter gedreht. Vor allem habe Bristol-Myers Squibb mit den angekündigten Akquisitionen von Karuna Therapeutics und RayzeBio für Schlagzeilen gesorgt. Aber auch AstraZeneca sei aktiv gewesen.Die Europäer wollen sich den chinesischen Zelltherapie-Spezialisten Gracell Biotechnologies unter den Nagel reißen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". AstraZeneca biete eine Milliarde Dollar für das asiatische Unternehmen oder umgerechnet 10,00 Dollar je Aktie, die unter dem Ticker-Symbol "GRCL" an der Nasdaq gelistet sei. Das entspreche einem Aufschlag von 62 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 22. Dezember. Weitere 200 Millionen Dollar könnten fällig werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt würden. In Q1/2024 solle der geplante Deal final über die Bühne gehen.Mit der Akquisition hole sich AstraZeneca eine perspektivisch vielversprechende Krebsbehandlung ins eigene Haus, so UBS-Analyst Colin White. Er rate unverändert zum Kauf der Aktie, sein Kursziel laute 13.000 Britische Pence (149,64 Euro).Beim wichtigsten Produktkandidaten der Chinesen handle sich um eine CAR-T-Zelltherapie, die derzeit bei Patienten mit Multiplem Myelom (bösartige Erkrankung der Plasmazellen im Knochenmark) untersucht werde. Weitere Projekte des Übernahmeobjekts von AstraZeneca würden sich dagegen erst in der präklinischen Phase der Entwicklung befinden bzw. stünden kurz davor, die Klinik zu erreichen. Bis zu einer potenziellen Produktzulassung werde also noch viel Zeit ins Land gehen.Die AstraZeneca-Aktie gehört für den AKTIONÄR weiter zu den aussichtsreichsten Pharma-Werten, so Michel Doepke. (Analyse vom 27.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link