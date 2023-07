Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

122,35 EUR -7,66% (03.07.2023, 14:30)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

10.503,75 GBp -6,85% (03.07.2023, 14:30)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (03.07.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca wegen Bedenken hinsichtlich Krebstherapie unter Druck! AktiennewsDie Aktien des Gesundheitsunternehmens AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) verlieren mehr als 4,5 Prozent und haben den größten Tagesverlust seit 2021 erlitten, da Details zur Lungenkrebsbehandlung des Unternehmens fehlen, so die Experten von XTB.Das Medikament habe Patienten mit der häufigsten Form von Lungenkrebs geholfen, länger zu leben, ohne dass sich ihr Gesundheitszustand im Vergleich zur Standard-Chemotherapie verschlechtert habe, habe das Unternehmen heute mitgeteilt. Die Anleger hätten jedoch eine klarere Aussage über den Erfolg der Studie in Bezug auf das progressionsfreie Überleben sowie darüber erwartet, um wie viel die Lebenserwartung insgesamt verlängert werde.Wie die Analysten von Jefferies berichten würden, sei es der Mangel an detaillierten Daten gewesen, der die Erwartungen des Marktes nicht erfüllt habe. Darüber hinaus seien mehrere Personen, die das Medikament eingenommen hätten, gestorben, was zu Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Produkts geführt habe. Detaillierte Daten zu diesem Thema seien derzeit noch nicht bekannt.Dato-DXd, die firmeneigene Formulierung, sei in erster Linie darauf ausgelegt, Krebszellen direkt anzugreifen. Marktbeobachter würden davon ausgehen, dass eine erfolgreiche Markteinführung der Lösung dem Unternehmen zusätzliche Einnahmen in Höhe von 19 Mrd. USD bescheren könnte. Trotz der heutigen Kursverluste würden die Bankanalysten an ihrer Kaufempfehlung für die Aktien des Unternehmens festhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: