London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

10.362,00 GBp -0,54% (20.02.2024, 12:41)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (20.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von Berenberg:Luisa Hector, Analystin von Berenberg, stuft die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) weiterhin mit "buy" ein, senkt aber das Kursziel von 80 USD auf 75 USD.Die AstraZeneca-Aktie habe in den letzten zwölf Monaten nachgelassen, da die Fortschritte in der Pipeline nicht so gut mit dem Tempo der Reinvestitionen übereinstimmen würden. Das Wachstum des Unternehmens sei jedoch nach wie vor stark und werde von mehreren Faktoren angetrieben, und die Pipeline sei spannend und biete mehrere Möglichkeiten, das Ziel zu erreichen. Die Anleger müssten sehen, dass der Erfolg der Pipeline anhalte und langfristiges Wachstum freigesetzt werde. Das Trio positiver Lungenkrebs-Updates am 19. Februar verheiße Gutes für die Aktie.Luisa Hector, Analystin von Berenberg, stuft die AstraZeneca-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy" ein. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:121,80 EUR -1,18% (20.02.2024, 12:32)