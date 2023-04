Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (27.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.AstraZeneca habe im ersten Quartal dank deutlich gesunkener Kosten wesentlich mehr verdient. Nach Steuern sei der Gewinn in den Monaten Januar bis März auf gut 1,8 Mrd. USD geklettert, nach 388 Mio. USD ein Jahr zuvor. Damit habe sich der Konzern besser geschlagen als von Analysten gedacht. Die abflauende Corona-Krise hinterlasse zugleich weiter Spuren.Dem britisch-schwedischen Hersteller seien zum Jahresauftakt fast 1.5 Mrd. USD Erlös im Covid-Geschäft verlorengegangen. AstraZeneca habe jedoch die Einbußen mit einem starken Wachstum im übrigen Medikamentenportfolio ausgleichen können. Gefragt gewesen seien insbesondere Krebsmedikamente, hier habe der Konzern von wieder anziehenden Behandlungen nach der Pandemie profitiert.In den ersten drei Monaten des Jahres habe sich speziell das Schwellenländergeschäft stark entwickelt, sagte AstraZeneca-Chef Pascal Soriot gesagt. Auch die Zeichen auf dem wichtigen Markt China stünden wieder auf Aufschwung. Dort, wo der Konzern vor der Corona-Krise noch hohe Zuwächse erzielt habe, wolle AstraZeneca in diesem Jahr zumindest wieder im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Das Management habe seine Ziele für den Gesamtkonzern bestätigt.AstraZeneca gehöre unverändert zu den europäischen Pharma-Favoriten des "Aktionärs", was die jüngsten Zahlen untermauern würden. Die Aktie bleibte bei Schwäche ein Kauf für konservativ ausgerichtete Anleger, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: