Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

125,90 EUR +0,20% (21.08.2023, 17:40)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

10.678,00 GBp +0,19% (21.08.2023, 17:35)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (21.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Das Landgericht Mainz habe die Klage einer Frau wegen eines möglichen Corona-Impfschadens auf Schmerzensgeld abgewiesen. Die Urteilsbegründung werde schriftlich ergehen, und die Klägerin müsse die Kosten für das Verfahren tragen, habe die Richterin in dem Zivilprozess verkündet. Bei diesem Fall drehe es sich um den Corona-Impfstoff von AstraZeneca.Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt der Frau habe angekündigt, in die nächste Instanz beim Oberlandesgericht Koblenz zu gehen. Er habe von einem "Fehlurteil" gesprochen. Die Klägerin von "einem Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen"."Mein Impfschaden ist offiziell von der Berufsgenossenschaft anerkannt", habe die Klägerin gesagt, die zum Zeitpunkt der Impfung mit AstraZeneca 40 Jahre alt gewesen sei. Es sei nicht verständlich, weshalb das Landgericht nicht in die Beweisaufnahme gegangen sei.Ihr Anwalt habe auf ein Verfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Bamberg verwiesen. In diesem Zivilprozess um einen mutmaßlichen Corona-Impfschaden habe der Senat am 14. August Zweifel daran erkennen lassen, ob der Hersteller AstraZeneca ausreichend über Nebenwirkungen informiert habe. Das OLG wolle ein Gutachten einholen. Mit diesem solle die Frage geklärt werden, "ob eine Darstellung in der Fachinformation nach dem damaligen wissenschaftlichen Stand geboten war".Für die Sicherheit von Impfstoffen sei in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut zuständig. Laut diesem seien in der EU mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen. Die Wirksamkeit dieser sei wissenschaftlich erwiesen.Die AstraZeneca-Aktie reagiere nach der gerichtlichen Entscheidung mit moderaten Zugewinnen in einem etwas freundlicherem Marktumfeld.Engagierte Anleger bleiben beim europäischen Pharma-Titel an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)