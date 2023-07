Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (28.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neben starken Quartalszahlen sorge der britisch-schwedische Pharma-Riese AstraZeneca mit einer weiteren spannenden Nachricht für Aufsehen. Das Unternehmen wolle vom Wettbewerber Pfizer das Geschäft um Gentherapien für seltene Krankheiten kaufen. Die Aktie reagiere mit einem satten Kurssprung auf die Neuigkeiten.Für die Übernahme wolle der britisch-schwedische Hersteller bis zu einer Milliarde US-Dollar (900 Millionen Euro) zuzüglich Lizenzgebühren für die Verkäufe auf den Tisch legen, wie er am Freitag in Cambridge mitgeteilt habe. Der Deal solle im dritten Quartal abgeschlossen werden. AstraZeneca unterstreiche damit seine Ambitionen im Bereich Zell- und Gentherapien zu wachsen.Im zweiten Quartal sei es AstraZeneca unterdessen erneut gelungen, den wegfallenden Erlös mit Corona-Medikamenten zu kompensieren. Der Konzernerlös der Monate April bis Juni sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 11,4 Milliarden US-Dollar gestiegen. Zu konstanten Wechselkursen falle das Plus noch etwas besser aus."Alle unsere Nicht-Corona-Segmente wiesen ein zweistelliges Umsatzplus aus", so Soriot laut Mitteilung. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (Core EPS) sei um ein Viertel auf 2,15 Dollar geklettert. Bei beiden Kennziffern habe AstraZeneca die durchschnittlichen Analystenerwartungen übertroffen. Das Management des britisch-schwedischen Unternehmens habe seine Jahresziele bestätigt.Die guten Zahlen unterfüttern die positive Einschätzung des "Aktionär": AstraZeneca gehört zu den attraktivsten europäischen Pharma-Titeln und bleibt bei Schwäche für konservativ ausgerichtete Anleger ein Kauf, so Michel Doepke. (Analyse vom 28.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link