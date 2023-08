Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Prozess um einen mutmaßlichen Corona-Impfschaden habe das Oberlandesgericht (OLG) Bamberg Zweifel daran erkennen lassen, ob das beklagte britisch-schwedische Pharma-Unternehmen AstraZeneca ausreichend über Nebenwirkungen informiert habe. Die Aktie des Konzerns würden die neuen Nachrichten indes kalt lassen.Der Senat gehe derzeit davon aus, dass die Klägerin nicht mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden wäre, wenn das Risiko einer Darmvenenthrombose in der Fachinformation des Herstellers dargestellt gewesen wäre, habe das Gericht am Montag mitgeteilt. Die Kammer möchte ein Gutachten einholen. Mit diesem solle die Frage geklärt werden, "ob eine Darstellung in der Fachinformation nach dem damaligen wissenschaftlichen Stand geboten war."Eine 33 Jahre alte Frau aus Oberfranken klage gegen den Hersteller auf Schadenersatz. Sie habe sich im März 2021 mit dem Covid-19-Vakzin Vaxzevria des britisch-schwedischen Unternehmens impfen lassen und danach eine sogenannte Darmvenenthrombose erlitten. Sie sei in ein Koma gekommen und letztlich habe ihr ein Teil des Darms entfernt werden müssen. Der Anwalt der Frau, Volker Loeschner, habe die Entscheidung des Gerichts als Etappensieg bezeichnet. Von der Entscheidung gehe zudem eine Signalwirkung für andere Verfahren aus, dass Gerichte nicht ohne Gutachten über diese Thematik entscheiden könnten.Das Landgericht Hof habe die Klage der Frau zuvor abgewiesen, da es weder einen Produktfehler noch einen Informationsfehler im Zusammenhang mit dem Impfstoff habe feststellen können. Dagegen habe die Frau Berufung eingelegt. Von AstraZeneca fordere sie mindestens 250.000 Euro Schmerzensgeld sowie 17.200 Euro für einen Verdienstausfall und bis zu 600.000 Euro für künftige Beeinträchtigungen. Die Anwälte von AstraZeneca hätten einen Vergleich mit der Klägerin bislang ausgeschlossen und dabei auf die Entscheidung der ersten Instanz verwiesen.Investierte Anleger bleiben beim europäischen Pharma-Wert an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link