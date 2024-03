Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (19.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Der britisch-schwedische Konzern bleibe in Sachen M&A sehr aktiv. Nachdem AstraZeneca bereits in der Vorwoche die Übernahme der nicht börsennotierten Amolyt Pharma bekanntgegeben habe, greife AstraZeneca nun nach dem Radiopharma-Spezialisten Fusion Pharmaceuticals.AstraZeneca lege für Fusion Pharmaceuticals zunächst 2 Mrd. USD auf den Tisch oder umgerechnet 21 USD je Aktie. Das entspreche einem Aufschlag von satten 97% auf den gestrigen Schlusskurs. Weitere 3 USD je Aktie würden beim Erreichen bestimmter festgelegter Meilensteine an die Fusion-Aktionäre fällig.Fusion Pharmaceuticals sei im Bereich der Radiopharmazie aktiv. AstraZeneca reagiere damit auf bereits zuvor angekündigte Übernahmen in diesem Bereich. Im Oktober 2023 habe Eli Lilly die geplante Akquisition von POINT Biopharma bekannt gegeben, die Anfang 2024 final über die Bühne gegangen sei. Vollzug habe bereits auch Bristol Myers Squibb melden können: Um Weihnachten herum habe der Pharma-Riese den Kauf von RayzeBio für insgesamt 4,1 Mrd. USD angekündigt. Bereits vor einigen Jahren habe sich bereits Novartis im Radiopharma-Markt mit den milliardenschweren Übernahmen von Advanced Accelerator Applications (ADACAP) und Endocyte in Stellung gebracht. Die aus den Akquisitionen hervorgegangenen Produkte Lutathera und Pluvicto würden vom Markt bis dato sehr gut angenommen. Das dürfte auch AstraZeneca nicht entgangen sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: