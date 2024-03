Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (14.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Große Pharma- und Biotech-Unternehmen seien weiterhin auf der Suche nach passenden Akquisitionen, um die Entwicklungspipelines aufzufüllen. Am Donnerstag habe der britisch-schwedische Pharma-Konzern Astrazeneca erneut einen milliardenschweren Deal verkünden können. Der Pharma-Riese, vor allem für sein starke Onkologie-Business bekannt, verstärke sich im Bereich der Seltenen Erkrankungen.Für bis zu 1,05 Milliarden Dollar greife AstraZeneca nach der in Lyon ansässigen Amolyt Pharma. Zunächst leiste der Aufkäufer eine Vorauszahlung in Höhe von 800 Millionen Dollar, weitere 250 Millionen Dollar könnten beim Erreichen festgelegter Meilensteine an die Aktionäre der nicht börsennotierten Amolyt Pharma fließen. Bis zum Ende des dritten Quartals wolle AstraZeneca die Transaktion final über die Bühne bringen.Am weitesten fortgeschritten sei die Entwicklung der Substanz Eneboparatide zur möglichen Behandlung von Hypoparathyreoidismus. Bei dieser Erkrankung falle die Nebenschilddrüse aus, wodurch ein Mangel am Hormon Parathormon entstehe. Die anderen Pipeline-Bestandteile von Amolyt Pharma, einer Beteiligung von Andera Partners (die Gesellschaft habe sich wiederum an einer Finanzierungsrunde der Münchener Tubulis beteiligt) würden sich noch in einem sehr frühen Stadium befinden.Mit der Übernahme von Amolyt Pharma stärke AstraZeneca sein Geschäft mit seltenen Erkrankungen. Der Zukauf solle dann mit unter dem Dach der Tochtergesellschaft Alexion agieren. Ende 2020 habe AstraZeneca wiederum Alexion mit seinem Blockbuster-Wirkstoff Soliris geschluckt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest.