Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

118,10 EUR +0,21% (13.11.2023, 09:06)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

101,79 GBP +0,88% (13.11.2023, 09:00)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (13.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.In der zurückliegenden Handelswoche habe der britisch-schwedische Pharma-Konzern AstraZeneca seine Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und im gleichen Atemzug seine Jahresziele erhöht. Zudem habe die Gesellschaft einen Milliarden-Dollar-Deal im Bereich der sogenannten GLP-1-Medikamente bekannt gegeben. Damit wolle AstraZeneca zu Novo Nordisk und Eli Lilly aufschließen.Das Unternehmen habe im dritten Quartal von guten Geschäften mit Krebsarzneien und Medikamenten bei Herzkreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen profitiert. Das für die Konzernprognose maßgebliche bereinigte Ergebnis je Aktie sei im Berichtszeitraum um vier Prozent gestiegen, abseits von Währungseffekten habe das Plus neun Prozent betragen. Damit habe AstraZeneca die Erwartungen von Analysten in etwa erfüllt. Diese Kennziffer solle 2023 ebenfalls stärker steigen als zuvor angedacht und im besten Fall zu konstanten Wechselkursen im niedrigen Zehnerprozent-Bereich wachsen.Allerdings sei unter dem Strich der Quartalsgewinn um 16 Prozent auf etwa 1,38 Milliarden Dollar eingeknickt. Im Vorjahreszeitraum habe AstraZeneca von einem positiven Steuereffekt profitiert.Der Umsatz solle nun gerechnet zu konstanten Wechselkursen jetzt um einen Prozentsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. In den drei Monaten von Juli bis Ende September habe der Konzern seinen Erlös um fünf Prozent auf knapp 11,5 Milliarden US-Dollar (etwa 10,8 Milliarden Euro) über das Niveau des Vorjahreszeitraums steigern können - auf Basis konstanter Wechselkurs habe sich ein Plus von sechs Prozent ergeben. Im Krebsgeschäft hätten die Umsätze mit den wichtigsten Kassenschlagern wie Tagrisso und Imfinzi kräftig angezogen.AstraZeneca befinde sich klar auf Kurs und steige in den Megamarkt mit GLP-1-Präparaten ein.Für den "Aktionär" zählt der Titel unverändert zu den aussichtsreichsten Pharma-Werten auf dem Kurszettel. Neueinsteiger sollten allerdings nun positive Chartimpulse abwarten, so Michel Doepke. (Analyse vom 11.11.2023)Mit Material von dpa-AFX