Tradegate-Aktienkurs Aston Martin-Aktie:

2,306 EUR -12,12% (01.11.2023, 15:07)



LSE-Aktienkurs Aston Martin-Aktie:

194,60 GBp -11,06% (01.11.2023, 14:51)



ISIN Aston Martin-Aktie:

GB00BN7CG237



WKN Aston Martin-Aktie:

A2QJD4



Ticker-Symbol Aston Martin-Aktie:

A5SA



LSE-Symbol Aston Martin-Aktie:

AML



Kurzprofil Aston Martin Lagonda Global Holdings plc:



Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc (ISIN: GB00BN7CG237, WKN: A2QJD4, Ticker-Symbol: A5SA, London Stock Exchange-Symbol: AML) ist ein britischer Automobil-Hersteller. Das Unternehmen designt und produziert Autos in der Luxusklasse unter den Marken Aston Martin und Lagonda. (01.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aston Martin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ISIN: GB00BN7CG237, WKN: A2QJD4, Ticker-Symbol: A5SA, London Stock Exchange-Symbol: AML) unter die Lupe.Die Aktie von Aston Martin gehöre am Mittwoch zu den größten Tagesverlierern. An der Heimatbörse London stürze das Papier des Luxus-Sportwagen-Herstellers prozentual zweistellig ab und markiere mit 183 Pence den tiefsten Stand seit Februar. Die gemeldeten Quartalszahlen hätten die Erwartungen verfehlt. Enttäuschend seien v.a. die Nachrichten zum neuen DB12. Im abgelaufenen Quartal hätten die Auslieferungen der neuen Generation des Sportwagens begonnen. Das britische Unternehmen rechne nun für 2023 nur noch mit einem Volumen von 6.700 Einheiten, während es zuvor noch von rund 7.000 Einheiten ausgegangen sei.Lawrence Stroll, CEO von Aston Martin, habe sich dennoch zufrieden geäußert. Die Markteinführung des DB12 sei auf eine "außerordentliche Nachfrage" gestoßen, wobei 55% der DB12-Erstkäufer die Marke neu entdeckt hätten. Das Unternehmen halte an seinem Ausblick für 2023 fest und habe dies mit der guten Nachfrage nach den neuen Sportwagen begründet, die seine Pläne zur Steigerung von Cashflow und Margen vorantreibe. Bereits im ersten Quartal 2024 werde Aston Martin einen weiteren neuen Sportwagen auf den Markt bringen und erwarte da eine "ähnlich überwältigende Resonanz".Der britische Konzern habe im Sommer mehr als 200 Millionen Pfund bei Investoren aufnehmen wollen, um seinen hohen Schuldenberg abzubauen. Russ Mould, Investment Director beim britischen Börsenmakler AJ Bell, habe gesage, die enttäuschenden Ergebnisse kämen zu einem schlechten Zeitpunkt für Aston Martins Hoffnungen auf eine Erholung des Aktienkurses.Nachdem der britische Luxusauto-Hersteller aufgrund von Produktionsproblemen bei seinem neuen Modell DB12 das Absatzziel für das laufende Jahr gesenkt und einen unerwartet hohen Quartalsverlust gemeldet habe, sei die Aston Martin-Aktie weiter abgerutscht. Dabei habe sie sich auch der Stop-Loss-Marke des "Aktionärs" von 2,15 Euro, noch engagierte Anleger sollte diese beachten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aston Martin-Aktie: