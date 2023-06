Börsenplätze Aston Martin-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aston Martin-Aktie:

4,298 EUR +10,15% (26.06.2023, 15:15)



LSE-Aktienkurs Aston Martin-Aktie:

366,37 GBp +11,97% (26.06.2023, 15:01)



ISIN Aston Martin-Aktie:

GB00BN7CG237



WKN Aston Martin-Aktie:

A2QJD4



Ticker-Symbol Aston Martin-Aktie:

A5SA



LSE-Symbol Aston Martin-Aktie:

AML



Kurzprofil Aston Martin Lagonda Global Holdings plc:



Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc (ISIN: GB00BN7CG237, WKN: A2QJD4, Ticker-Symbol: A5SA, London Stock Exchange-Symbol: AML) ist ein britischer Automobil-Hersteller. Das Unternehmen designt und produziert Autos in der Luxusklasse unter den Marken Aston Martin und Lagonda. (26.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aston Martin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ISIN: GB00BN7CG237, WKN: A2QJD4, Ticker-Symbol: A5SA, London Stock Exchange-Symbol: AML) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Luxuswagen-Segment gehe immer mehr den Weg in Richtung E-Mobilität. So auch der britische Sportwagen-Hersteller Aston Martin. Die Kooperation mit dem amerikanischen E-Autohersteller Lucid ( ISIN US5494981039 WKN A3CVXG ) könnte den Aktien-Kurs der Amerikaner weiter beflügeln. Hier die Details zur Kooperation.Aston Martin möchte in der Zukunft mit der Hilfe von Lucid batteriebetriebene Elektrofahrzeuge entwickeln. Zu diesem Zweck hätten beide Unternehmen Integrations- und Liefervereinbarungen getroffen. Hier sei unter anderem geregelt, dass Aston Martin auf die komplette Batterie- und Antriebstechnologie von Lucid zugreifen könne.Dafür werde Aston Martin rund 232 Millionen USD an Lucid zahlen. Lucid erhalte 132 Millionen Dollar in bar gestreckt über vier Jahre bis 2026 und den Rest in Aston Martin-Aktien. Die Nachrichten seien bei beiden Aktien an der Börse gut angekommen - Aston Martin lege mehr als neun Prozent zu, während Lucid vorbörslich mehr als acht Prozent zulegen könne.Wie viele Start-ups, so habe auch Lucid mit steigenden Finanzierungskosten zu kämpfen. In den ersten drei Monaten habe Lucid gerade mal 1.406 Modelle ausgeliefert, was ungefähr einer Steigerung von 300 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Kooperation mit Aston Martin könnte für weiter steigende Lucid-Kurse sorgen. Allerdings ist die Aktie hochspekulativ und nur für sehr mutige Anleger einen Blick wert, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2023)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link